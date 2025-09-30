Helft van EV-rijders laadt nooit onderweg op

De actieradius van elektrische auto's is al jaren een hekel punt voor sommigen. Niemand heeft er natuurlijk zin in om om de haverklap te moeten stoppen. Daarbij duurt het opladen soms ook nog best lang. Voor 48 procent van de EV-rijders is er echter geen enkele reden tot zorgen. Althans; dat deel heeft dagelijks genoeg aan de actieradius van zijn of haar EV en hoeft zelfs nooit onderweg bij te laden. Dat en meer blijkt uit het Nationaal Laadonderzoek 2025.

Het hangt er in dit geval nogal van af wat voor EV je hebt, want bij bijvoorbeeld een Lucid Air kunnen we ons voorstellen dat je voldoende hebt aan de actieradius, maar bij een eerste generatie Nissan Leaf is dat een heel ander verhaal. Daarbij vragen we ons af hoe bijvoorbeeld een vakantie er voor deze mensen uitzien. Wellicht zitten er veel mensen bij die uitsluitend in of net buiten eigen land op autovakantie gaan, of met het vliegtuig gaan. Dan is het goed mogelijk dat je aan hooguit een paar honderd kilometer per dag genoeg hebt.

Er zijn meer interessante cijfers. Zo heeft maar liefst 79 procent van de EV-rijders zonnepanelen, tegenover 35 procent van alle Nederlanders. Ook heeft twee derde een eigen oprit waarop de auto geparkeerd kan worden. Niet geheel verrassend worden de meeste elektrische kilometers (61 procent) thuis geladen. De EV-rijders die deze mogelijkheid niet hebben, laden vooral aan openbare laadpalen (63 procent), maar bijvoorbeeld ook nog aardig veel op werk (22 procent). Het onderzoek is gehouden onder ruim 4.500 EV-rijders, de groep is volgens de onderzoekers representatief voor alle EV-rijders in heel het land.