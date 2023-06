Helft subsidiepot voor gebruikte elektrische auto leeg

Bijna de helft van het SEPP-subsidiebudget dat dit jaar beschikbaar is om de aankoop en private lease van een elektrische occasion te stimuleren is inmiddels vergeven. Reden om haast te maken met de aanschaf van een tweedehands elektrische auto is er echter niet. Er kan nog voor bijna 8.500 elektrische occasions een financiële tegemoetkoming worden aangevraagd. Dat blijkt uit een analyse door AutoWeek van de cijfers van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

Van de SEPP-subsidiepot die dit jaar was gevuld met een bedrag van €99,4 miljoen euro is €32,4 miljoen bestemd om de verkoop of private lease van elektrische occasions te stimuleren. Wie een tweedehands elektrische auto met een oorspronkelijke cataloguswaarde (fiscale prijs) van maximaal €45.000 wil aanschaffen, kan profiteren van €2.000 aanschafsubsidie. Van de €32,4 miljoen is inmiddels €15,41 miljoen vergeven (47,6 procent). Dat betekent dat bijna de helft van het subsidiebudget op is. Tot op heden is er voor 7.705 tweedehands EV's budget aangevraagd. Er is nog €16,99 miljoen beschikbaar (52,4 procent). Dat betekent dat er nog genoeg budget over is voor 8.495 elektrische occasions.

De Nederlandse consument maakt inmiddels steeds meer gebruik van de mogelijkheid om subsidie te krijgen op de aankoop van een tweedehands EV. Een kleine maand geleden was van het subsidiebudget voor gebruikte elektrische auto's nog 40,2 procent vergeven. Ruim 7 procentpunten verschil. Twee maanden geleden betrof dat percentage op een kleine 33 procent.

Nieuwe elektrische personenauto

Van de dit jaar aanvankelijk beschikbare €99,4 miljoen is €67 miljoen bestemd om de aanschaf of private lease van een nieuwe elektrische auto met een cataloguswaarde van maximaal €45.000 te stimuleren. Daarop kun je immers een financiële tegemoetkoming van €2.950 krijgen. Van die €67 miljoen is op moment van schrijven €24,6 miljoen vergeven. Net geen 37 procent dus. Het deel van de subsidiepot dat voor de aanschaf van gebruikte EV's is gereserveerd vliegt dus sneller de schatkist uit. Tot op heden is er voor 8.339 nieuwe elektrische auto's SEPP-subsidie aangevraagd. Er is nog €42,4 miljoen (63,3 procent) over, voldoende om nog eens 14.373 Nederlanders blij te maken met een tegemoetkoming op de aanschaf van een nieuwe elektrische auto.

Een maand geleden rond deze tijd was van het subsidiebudget voor nieuwe elektrische auto's nog 33,6 procent vergeven. Slechts zo'n 3 procentpunten verschil dus. Twee maanden geleden lag dat percentage op 30,6 procent.

Kijken we naar de complete subsidiepot van €99,4 miljoen, dan zien we dat daar nog €59,39 miljoen (bijna 60 procent) van over is. Er is dit jaar in totaal voor €40,01 miljoen subsidie op de aanschaf van een nieuwe of gebruikte elektrische auto aangevraagd (40,3 procent).

Hier vind je alle elektrische occasions op onze site, let er wel op dat er ook auto's tussen die nieuw meer dan 45.000 euro hebben gekost.