Helft Nederlanders vindt EV ongeschikt voor wintersport

De voorjaarsvakantie is voor velen dé vakantie om op wintersport te gaan. Dat doen we als het even kan niet met een elektrische auto. Dat blijkt uit onderzoek van verzekeraar Allianz Direct.

Duizenden Nederlanders binden de lange latten weer op het dak om koers te zitten richting de wintersportgebieden. De auto blijkt het favoriete vervoersmiddel mee om op de wintersportbestemming aan te komen. 71 procent van de Nederlandse wintersporters gaat met de auto op vakantie, in minder dan één op vijf van de wintersportvakanties wordt gekozen voor het vliegtuig. De trein (6 procent) en de bus (4 procent) zijn beduidend minder populair.

Het liefst gaan we op wintersport met een auto met verbrandingsmotor, zo blijkt. Uit het onderzoek van Allianz Direct blijkt namelijk dat 50 procent van de ondervraagde vakantiegangers de elektrische auto ongeschikt vindt voor een wintersportvakantie. Dat houdt ongetwijfeld verband met de - in sommige gevallen onterechte - vrees voor een te beperkte actieradius van elektrische auto's.

Vrijwel alle wintersporters die met de auto op vakantie gaan, zetten de auto op winterbanden (96 procent). Daarnaast geeft 75 procent van de ondervraagden aan zich in te lezen over het monteren van sneeuwkettingen. Sneeuwkettingen liggen dan ook in 77 procent van de gevallen achterin de auto. Leuke weetjes: 48 procent van de vakantiegangers neemt warme dekens mee en 78 procent van de ondervraagden zegt ook de in sommige landen verplichte gele hesjes in de kofferbak te hebben liggen. Nog een leuk weetje: ruim een derde (36 procent) van de Nederlandse wintersporters die met de auto op wintersport gaat, heeft een wc-rol in de auto liggen.

Als de auto eenmaal volgeladen is, vertrekt 70 procent van de wintersporters 's nachts of 's ochtends vroeg om files voor te zijn. 59 procent van de reizigers zegt onderweg te wisselen van bestuurder om in één ruk door te rijden naar de plaats van bestemming.

In het AutoWeek Adviescentrum lees je niet alleen tips over rijden onder winterse omstandigheden, maar ook over verkeersregels in wintersportlanden, over winterbanden en tal van andere interessante zaken!