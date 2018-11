Heftige Toyota’s Corolla naar Las Vegas

Zojuist schreven we over de Tundra Pie Pro die Toyota heeft klaargestoomd voor de SEMA Show in Las Vegas, maar het merk heeft nog veel meer voor de knotsgekke autoshow in petto. Toyota presenteert maar liefst vijf heftig aangeklede Corollas mee naar het tuningfestijn.

Toyota grijpt de SEMA Show in Las Vegas aan om de nieuwe Corolla kennis te laten maken met een uitgebreide reeks tuners. Zo brengt Muscle Tuner Automotive, wie kent het niet, met zijn aangepaste Corolla een hommage aan de Corolla AE86. De grijs gewrapte Corolla heeft een nitrosysteem aan boord, staat op speciaal lichtmetaal, is uiteraard verlaagd en heeft een heftig uitlaatsysteem. Natuurlijk maakt de auto kennis met een set spoilers en lipjes. Hoe krachtig de auto is, wordt niet vermeld.

Ook SoCal Kustomz heeft zich op de Corolla gestort. Het bedrijf zegt het inlaattraject te hebben aangepast en ook deze toko geeft de Corolla een nitrosysteem en een heftig uitlaatsysteem. Vanbinnen wordt de auto volgehangen met leer. Het gaat hier om de rood-rode Corolla.

Meer Corollas? Zeker. Het bedrijf Super Street heeft een naar eigen zeggen voor het circuit klaargestoomde Corolla gepresenteerd, een tegen het asfalt gedrukt rood exemplaar met rode neonverlichting, een rolkooi, een sportonderstel en een uitlaatsysteem met vier uitlaateindstukken.

Verder maken we in Las Vegas kennis met de Papadakis Corolla, een Corolla die inderdaad geen voor- maar een achterwielaandrijver is geworden. Alle overbodige zaken in het interieur zijn uit de auto gesloopt, de auto staat op speciale driftbanden en is, schrik niet, 850 pk sterk. Ook de transmissie is aangepast.

De SEMA-lijst gaat verder met de Hoonigan Corolla, een tot camera-auto omgebouwde Corolla die ingezet kan worden als filmauto voor de bekende Gymkhana-videoreeks. De auto is voorzien van een camera die op een arm kan worden gezet en natuurlijk is de auto ook optisch aangekleed. Speciaal uitlaatsysteem, kuipstoeltjes, lipjes, Hella-lampen en witte wielen: het oogt allemaal nog best origineel ook.

Tot slot neemt Toyota nóg een aangepaste Tundra mee, de Costner Tundra Adventure die is opgehoogd, voorzien is van lichtbalken en op speciale offroadbanden staat. Klaar voor het SEMA-avontuur!