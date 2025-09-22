Heftige Opel Mokka GSe kost €7.000 extra

Stellantis is rap bezig met het uitrollen van een nieuwe serie elektrische hot-hatches en snelle kleine SUV’s. De Opel Mokka GSe hoort er ook bij en heeft nu een Nederlands prijskaartje.

De Abarth 600, de Alfa Romeo Junior Veloce, de Lancia Ypsilon HF, de Peugeot 208 GTi en de Opel Mokka GSe : in feite zijn het allemaal varianten op hetzelfde thema. Allemaal zijn ze elektrisch, allemaal zijn ze nogal heftig uitgedost, allemaal zijn ze snel en allemaal hebben ze een mechanisch sperdifferentieel op de vooras. Dat laatste is essentieel, ontdekten we tijdens onze eerste test met de Abarth. Het maakt de auto in samenspel met het uitgekiende onderstel veel leuker dan je van een hoge en kleine EV zou verwachten.

De verwachtingen zijn dus hooggespannen voor de Opel Mokka GSe, die heel veel deelt met die Abarth en bovendien standaard 280 pk heeft. Dat is een klein verschil met de 600, die alleen als extra dikke Scorpionissima dat vermogen heeft en standaard 240 pk meekrijgt.

Die Abarth kost in die vorm €49.990 en als je dat in het achterhoofd houdt, is de Mokka eigenlijk een koopje. Met €43.999 is de Opel zelfs voordeliger dan de 240 pk sterke Turismo-versie van de Abarth. Wel is de Mokka GSe hiermee maar liefst €7.000 duurder dan een reguliere elektrische Mokka in GS-trim, maar geloof ons: daarmee is deze auto eigenlijk niet te vergelijken.

Behalve de extra kracht, het aangepaste onderstel, het sperdifferentieel en 20-inch lichtmetaal krijg je namelijk ook meteen een unieke voor- en achterbumper, speciale sportstoelen, stoel- en stuurverwarming, gele remklauwen, matrix-ledkoplampen en nog veel meer luxe en aankleding. Een prijzig hebbedingetje dus, deze Mokka, maar toch ook relatief voordelig. Nu nog rijden!