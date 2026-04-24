Denza Z Convertible
Heftige Denza Z nu ook als Cabriolet

Keihard geruis

Joas van Wingerden
De Denza Z is een supercar waarmee de Chinezen grootste plannen hebben. Nu is hij er ook alvast als cabriolet.

Afgelopen najaar maakten we kennis met de Denza Z, een volgens de laatste berichten meer dan 1.000 pk sterke supercar die al uitvoerig getest is op de Nürburgring. Dat laatste is een gigantisch teken aan de wand: Denza hoopt straks met de Denza Z ook wat gras voor de voeten weg te maaien bij de Ferrari's en Porsches van deze wereld. Dat zal nog een hele opgave worden, zelfs al belooft het een indrukwekkend elektrisch kanon te worden.

Het is de open versie van deze Denza Z.

De Denza Z heeft een steer-by-wire stuurinrichting en is vierwielaangedreven, hij heeft ook adaptieve demping en een actief onderstel. In het interieur gaat het er eveneens modern aan toe en kun je zelfs 'Autopilot' inschakelen. Handig als je zelf geen zin hebben om te rijden in je auto die je voor een groot deel toch vast hebt gekocht voor hoe hij rijdt. Ach, hier in filerijdend Nederland ook wel weer fijn.

Komt hij hierheen dan? Ja, die kans zit er wel in. Het dochtermerk van BYD is al geland in Nederland en de volledige onthulling van de Denza Z en zijn nu gepresenteerde cabriobroer verwachten we komende zomer.

