Ga naar de inhoud
MENU

Menu

Auto's
Kenteken

'Heeft mijn plug-in hybride Volkswagen Multivan niet te weinig vermogen voor een caravan?

Volle accu van belang

1
Volkswagen Multivan

Bij een plug-in hybride geven fabrikanten altijd een systeemvermogen op, en een vermogen per onderdeel van de gecombineerde aandrijflijn. Zo weet je als koper wat de elektromotor levert en de verbrandingsmotor. Maar staat dat systeemvermogen altijd paraat, vraagt een Volkswagen Multivan-rijder ons.

Victor Pop rijdt de nieuwste generatie van de Multivan en die is in Nederland altijd voorzien van een plug-in hybride aandrijflijn. In Volkswagen-taal heet zo'n aandrijflijn e-Hybrid: “Als een PHEV een benzinemotor heeft van bijvoorbeeld 175 pk en een elektromotor van bijvoorbeeld 75 pk, dan is dit opgeteld 250 pk. Maar als de hybride-accu leeg is, dan betekent dit dus dat het vermogen ‘slechts’ 175 pk bedraagt, en dat voor het grootste gedeelte, omdat hybride-accu’s nu eenmaal een beperkt bereik hebben. Als dit juist is, dan kan ik mij voorstellen dat bijvoorbeeld het trekken van een caravan in de bergen best een opgaaf is voor die 175 pk, ook omdat PHEV’s relatief zwaar zijn. Klopt dit? Overigens rijd ik in een Volkswagen Multivan PHEV 4-motion (2025), waarvan de 1.5TSI 177 pk levert en de elektromotor 68 pk (dat is 115 pk, red.).”

Koppel belangrijker dan pk's

Deze vraag legden we voor aan Kamal el Fakir, hybride en EV-specialist van onze partner Vakgarage. Die heeft het volgende antwoord voor Multivan-rijder Pop: “Wat u schrijft, is juist. De pk’s waarover in advertenties wordt gesproken, zijn pk’s met een volledig geladen accu. Zodra de accu leeg is, doet het elektrische systeem niet meer mee en doen slechts de pk’s van de brandstofmotor het werk. Maar met uw stelling of een PHEV dan te weinig pk’s heeft voor het trekken van een caravan, zijn wij het niet helemaal eens. Voor trekkracht worden eigenlijk nooit pk’s aangesproken, maar is het koppel van de auto belangrijk. De motor van uw Multivan zou volgens ons voldoende koppel hebben om een caravan te kunnen trekken. Daarbij gaan wij ervan uit dat het een normale caravan betreft en het span normaal beladen is. Bij langere ritten wordt de accu van een PHEV wel volledig leeggereden. Er zijn auto’s die functies hebben om de accu weer vol te laden. Zo heeft onder andere Volvo de functie dat de dynamo van de auto de hybrideaccu weer vollaadt. Ook zijn er modellen die met regeneratief remmen de accu volladen. Mocht je een automaat met een zogeheten B-stand hebben, dan laadt deze stand bergafwaarts eveneens de hybride-accu vol.”

Signalement

Merk Volkswagen
Model Multivan L1H1 1.5 eHybrid 4MOTION Economy Business
Carrosserie 5-deurs, personenbus
Transmissie 6 versnellingen, automaat met dubbele koppeling
Aandrijving 4wd
Nieuwprijs € 59.575

Specificaties

Brandstof benzine
Motor 4-cil. in lijn, plug-in hybride
Cilinderinhoud 1.498 cc
Maximaal vermogen 180 kW / 245 pk bij 5.500 tpm
Maximaal koppel 350 Nm bij 1.500 tpm
Accu capaciteit (bruto) 26 kWh
Inhoud brandstoftank 45 l
Lengte / breedte / hoogte 4.973 mm / 1.941 mm / 1.909 mm
Wielbasis 3.124 mm
Massa leeg 2.260 kg
Laadvermogen 690 kg
Aanhangermassa geremd / ongeremd 1.600 kg / 750 kg
Banden235/55R17Prijzen
Topsnelheid 200 km/h
CO2-uitstoot (WLTP) 19 g/km
1 Bekijk reacties
Volkswagen Volkswagen Multivan Campers Diagnose

Ontdek deze occasions: had je ze al gezien?

Volkswagen Multivan L2H1 PHEV 1.5TSI eHybrid 245PK DSG 4Motion Bulli-Edition / Demonstratieauto /4x4

Volkswagen Multivan L2H1 PHEV 1.5TSI eHybrid 245PK DSG 4Motion Bulli-Edition / Demonstratieauto /4x4

  • 2025
  • 5.000 km
€ 86.390
Volkswagen Multivan L2H1 PHEV 1.5TSI eHybrid 245PK DSG 4Motion Bulli-Edition / Demonstratieauto /4x4

Volkswagen Multivan L2H1 PHEV 1.5TSI eHybrid 245PK DSG 4Motion Bulli-Edition / Demonstratieauto /4x4

  • 2025
  • 5.000 km
€ 86.390
Volkswagen Multivan 1.4 eHybrid L2H1 218pk | 7 Pers. | IQ. Light | Camera | Adapt. Cruise | Apple CarPlay | All Seasons

Volkswagen Multivan 1.4 eHybrid L2H1 218pk | 7 Pers. | IQ. Light | Camera | Adapt. Cruise | Apple CarPlay | All Seasons

  • 2022
  • 101.678 km
€ 41.900

Lees ook

Autotest
Ford Transit PHEV ombouw camper plug-in hybride

Plug-in hybride camper rukt op: de kracht is lekker, verbruik blijft stevig

Volkswagen ID Buzz en Volkswagen Multivan

Volkswagen ID. Buzz vs. Volkswagen Multivan - Duurtest

Autotest
Volkswagen Multivan

Volkswagen Multivan - AutoWeek Test

Autotest
Hyundai Santa Fe vs. Volkswagen Multivan

Volkswagen Multivan vs. Hyundai Santa Fe - Vergelijkende Test

Nieuws
Volkswagen Multivan Back to Basics

Volkswagen Multivan - Back to Basics

Gerelateerde forum topics

Lezersreacties (1)

Reageren

Maak melding van misbruik

Let op! Deze functie is niet bedoeld om zelf een commentaar toe te voegen. Optioneel kun je er een opmerking bij plaatsen.

Er is iets mis gegaan. Probeer het later nog eens of e-mail ons.