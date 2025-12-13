'Heeft mijn plug-in hybride Volkswagen Multivan niet te weinig vermogen voor een caravan?
Volle accu van belang
Diagnose:
Bij een plug-in hybride geven fabrikanten altijd een systeemvermogen op, en een vermogen per onderdeel van de gecombineerde aandrijflijn. Zo weet je als koper wat de elektromotor levert en de verbrandingsmotor. Maar staat dat systeemvermogen altijd paraat, vraagt een Volkswagen Multivan-rijder ons.
Victor Pop rijdt de nieuwste generatie van de Multivan en die is in Nederland altijd voorzien van een plug-in hybride aandrijflijn. In Volkswagen-taal heet zo'n aandrijflijn e-Hybrid: “Als een PHEV een benzinemotor heeft van bijvoorbeeld 175 pk en een elektromotor van bijvoorbeeld 75 pk, dan is dit opgeteld 250 pk. Maar als de hybride-accu leeg is, dan betekent dit dus dat het vermogen ‘slechts’ 175 pk bedraagt, en dat voor het grootste gedeelte, omdat hybride-accu’s nu eenmaal een beperkt bereik hebben. Als dit juist is, dan kan ik mij voorstellen dat bijvoorbeeld het trekken van een caravan in de bergen best een opgaaf is voor die 175 pk, ook omdat PHEV’s relatief zwaar zijn. Klopt dit? Overigens rijd ik in een Volkswagen Multivan PHEV 4-motion (2025), waarvan de 1.5TSI 177 pk levert en de elektromotor 68 pk (dat is 115 pk, red.).”
Koppel belangrijker dan pk's
Deze vraag legden we voor aan Kamal el Fakir, hybride en EV-specialist van onze partner Vakgarage. Die heeft het volgende antwoord voor Multivan-rijder Pop: “Wat u schrijft, is juist. De pk’s waarover in advertenties wordt gesproken, zijn pk’s met een volledig geladen accu. Zodra de accu leeg is, doet het elektrische systeem niet meer mee en doen slechts de pk’s van de brandstofmotor het werk. Maar met uw stelling of een PHEV dan te weinig pk’s heeft voor het trekken van een caravan, zijn wij het niet helemaal eens. Voor trekkracht worden eigenlijk nooit pk’s aangesproken, maar is het koppel van de auto belangrijk. De motor van uw Multivan zou volgens ons voldoende koppel hebben om een caravan te kunnen trekken. Daarbij gaan wij ervan uit dat het een normale caravan betreft en het span normaal beladen is. Bij langere ritten wordt de accu van een PHEV wel volledig leeggereden. Er zijn auto’s die functies hebben om de accu weer vol te laden. Zo heeft onder andere Volvo de functie dat de dynamo van de auto de hybrideaccu weer vollaadt. Ook zijn er modellen die met regeneratief remmen de accu volladen. Mocht je een automaat met een zogeheten B-stand hebben, dan laadt deze stand bergafwaarts eveneens de hybride-accu vol.”
Signalement
|Merk
|Volkswagen
|Model
|Multivan L1H1 1.5 eHybrid 4MOTION Economy Business
|Carrosserie
|5-deurs, personenbus
|Transmissie
|6 versnellingen, automaat met dubbele koppeling
|Aandrijving
|4wd
|Nieuwprijs
|€ 59.575
Specificaties
|Brandstof
|benzine
|Motor
|4-cil. in lijn, plug-in hybride
|Cilinderinhoud
|1.498 cc
|Maximaal vermogen
|180 kW / 245 pk bij 5.500 tpm
|Maximaal koppel
|350 Nm bij 1.500 tpm
|Accu capaciteit (bruto)
|26 kWh
|Inhoud brandstoftank
|45 l
|Lengte / breedte / hoogte
|4.973 mm / 1.941 mm / 1.909 mm
|Wielbasis
|3.124 mm
|Massa leeg
|2.260 kg
|Laadvermogen
|690 kg
|Aanhangermassa geremd / ongeremd
|1.600 kg / 750 kg
|Banden
|235/55R17Prijzen
|Topsnelheid
|200 km/h
|CO2-uitstoot (WLTP)
|19 g/km
