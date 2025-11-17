Global EV Alliance concludeert op basis van onder meer dan 26.000 EV-rijders uit in totaal 30 landen gehouden onderzoek dat 'hardnekkige mythes' de EV-transitie remmen. 77 procent van de ondervraagden ziet incorrecte aannames over elektrisch rijden als belemmering voor de overstap naar elektrisch rijden.

“Desinformatie over EV’s vormt een serieuze uitdaging. Het kan ervoor zorgen dat beleidsmakers en consumenten minder vertrouwen hebben in elektrische voertuigen als oplossing voor klimaatverandering en luchtvervuiling”, zegt Joel Levin, voorzitter van de Global EV Alliance (GEVA). “Uit de ervaringen binnen het GEVA-netwerk weten wij bijvoorbeeld dat mythes over dat EV’s sneller in brand vliegen of dat batterijen in de auto’s maar een paar jaar meegaan in veel landen nog een rol speelt bij het uitstellen van elektrisch rijden.” Uit het onderzoek blijkt dat 89 procent van de Nederlandse respondenten het in meer of mindere mate oneens is met de stelling 'ik ben bang dat mijn EV brandgevaarlijk is'. 8 procent is het met die stelling niet eens of oneens. Driekwart van de Nederlandse respondenten zegt zich geen zorgen te maken over de levensduur van de batterij van de auto. 9 procent doet dat wel en 15 procent laat het in het midden.

Ook interessant maar evengoed weinig verrassend is dat 53 procent van de ondervraagden aangeeft bepaalde automerken bewust te vermijden om politieke of maatschappelijke redenen. Nederlandse EV-rijders gaan een stap verder. 62 procent van de ondervraagde Nederlandse EV-rijders zegt internationale ontwikkelingen en maatschappelijke kwesties mee te wegen in deze keuze voor een elektrische auto. "In het onderzoek noemen respondenten vooral hun ethische bezwaren bij Tesla (40 procent globaal, 41 procent Nederland) en Chinese automerken (12 procent globaal, 32 procent Nederland)" - zo schrijft GEVA.

De invloed van beleid op het wel of niet rijden van een elektrische auto, moet volgens GEVA ook niet onderschat worden. Zo geeft 45 procent van de internationale respondenten aan dat lagere energiekosten een belangrijke reden zijn of waren om een EV te kopen. 58 procent geeft aan dat een hoge aanschafprijs in zijn of haar land een drempel voor aanschaf vormt. 90 procent van de Nederlandse respondenten geeft aan te vinden dat de politiek maatregelen moet nemen om de EV-verkoop aan te jagen. Meer interessante cijfers: 44 procent van de ondervraagden zegt het 'door mythes' moeilijk te vinden om vrienden of familie aan de elektrische auto te krijgen. Van de Nederlandse respondenten zegt 29 procent zijn EV te leasen en geeft 48 procent aan hem nieuw gekocht te hebben. 23 procent zegt zijn of haar elektrische auto tweedehands te hebben gekocht.

Belangrijk in bovenstaande: de Global EV Alliance is een samenwerkingsverband van 70 verenigingen van elektrische rijders uit 42 landen. Daar is het Nederlandse Vereniging Elektrische Rijders (VER) er een van.