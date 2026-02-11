Die Kuga krijgt voor modeljaar 2026 een update. Optisch heeft die update niet veel om het lijf, maar qua technologie zeker wel. Zo is het optionele Bang & Olufsen-audiosysteem verbeterd en zijn er nu wat streaming-apps beschikbaar in het infotainment. De belangrijkste upgrade is echter BlueCruise. Dat is Fords evenknie van Tesla’s Autopilot. In Amerika is BlueCruise al een gevestigde naam, in Europa hebben we de functie nog maar een paar keer voorbij zien komen. Meestal ging het dan om aankondigingen, maar vandaag maakt Ford het voor de Kuga lekker concreet. De Kuga is vanaf april beschikbaar met BlueCruise, wat het mogelijk maakt om over de snelweg te rijden zonder handen aan het stuur. Wel is het nog zaak dat de bestuurder oplet, dus pak er nog even geen boek of smartphone bij. Kopers van een Kuga met de benodigde Bluecruise-hardware krijgen van Ford drie maanden softwaregebruik cadeau. Daarna kan BlueCruise in één keer worden aangeschaft of worden afgenomen in de vorm van een maand- of jaarabonnement. Dat laatste kan volgens Ford voordelen bieden voor wie BlueCruise bijvoorbeeld alleen op vakantie nodig heeft: even een maandje aanzetten en daarna weer stoppen.

Volgens Ford is Bluecruise de eerste hands-free-rijassistent die is toegelaten in Europa. Inmiddels zien we zulke systemen in rap tempo bij meer merken opduiken. Zo kunnen de handen ook in de nieuwe BMW iX3 van het stuur en staat Tesla op het punt om zijn ‘handenvrije’ FSD-functies legaal te maken in Europa.

Ford KugaDe huidige Ford Kuga stamt in de basis uit 2019 en is daarom voor een automodel al best oud. Daarmee lijkt het opmerkelijk dat Ford de auto nog van BlueCruise voorziet, maar dat is bij nader inzien best logisch. De elektrische Explorer en Capri staan immers op een Volkswagen-platform, de Fiesta en de Focus zijn geschrapt, de Puma is kleiner en de Mustang Mach-E heeft het systeem al. Blijft over die oude, trouwe Kuga, die zich door geen terugroepactie laat weerhouden van zijn rol als één van de populairste PHEV’s van Europa. Overigens krijgt ook de Puma binnenkort Bluecruise.