Pompstationhouders merken dat automobilisten sterk inspelen op de snel stijgende prijzen van benzine en diesel. Begin vorige week, vlak na het begin van de oorlog in het Midden-Oosten, was er al een extra toestroom van mensen die hun auto nog even tegen een lagere prijs wilden voltanken. Branchevereniging Drive verwacht de komende dagen weer extra drukte, omdat deze tanks inmiddels waarschijnlijk zijn leeggereden.

Pomphouders zien ook mensen met jerrycans om extra te kunnen inslaan. "Dat hamsteren zie je wel echt. En ik snap het ook wel, maar een paar dagen later zal je toch ook weer moeten inslaan", zegt Drive-voorzitter Martin van Eijk, die verwacht dat dit gedrag nog wel even aanhoudt door de verder stijgende prijzen.

In de grensregio is duidelijk te merken dat weggebruikers liever in het buitenland tanken. "Deze pompen hadden het begin vorige week nog wel wat drukker, maar in het weekend zijn de mensen allemaal alsnog de grens overgegaan", aldus Van Eijk.

Onder meer in het midden van het land stonden afgelopen weekend rijen bij de pomp. Volgens Van Eijk kan het dan gaan om wachttijden van tien tot vijftien minuten. "Maar het valt nog mee, ik heb nog niet gezien dat ze echt tot op de weg staan."

De branchevoorzitter verwacht dat de olieprijzen verder stijgen door de aanhoudende onrust. Consumentenorganisatie UnitedConsumers denkt dat de adviesprijs voor diesel dinsdag naar verwachting oploopt tot meer dan 2,50 euro per liter, een verdere aanscherping van het onlangs verbroken record. Voor het uitbreken van de oorlog in het Midden-Oosten ruim een week geleden was de adviesprijs voor diesel nog 2,09 euro. Een liter Euro95 is gestegen van 2,28 euro tot 2,39 euro. Deze adviesprijzen gelden doorgaans alleen langs de snelweg.