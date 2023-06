Hamilton waarschuwt: 'Red Bull bezig met nieuwe auto'

Het lijkt er toch echt op dat Mercedes er slim aan heeft gedaan om de auto flink op de schop te gooien. Het team besloot zijn 'zero pods' om te ruilen voor meer conventionele sidepods en ook voor de ophanging aan de voorkant ging men terug naar de tekentafel. Sinds de GP van Monaco oogt de W14 daardoor een stuk meer zoals de andere F1-auto's en dat werpt qua prestaties vooralsnog zijn vruchten af. In Spanje en in Canada zat Mercedes al wat dichter bij Red Bull, ware het niet dat in Canada de safety car Max Verstappens voorsprong enigszins vertekende. Lewis Hamilton vindt het uiteraard een positieve ontwikkeling. "Het is echt fantastisch voor ons om twee keer op rij op het podium te eindigen," citeert Autosport. "In Monaco waren we ook al vierde, dus we komen echt dichterbij."

Het is volgens Hamilton nu een kwestie om door te ontwikkelen op deze basis, die veel meer potentie lijkt te hebben dan de vorige. Mercedes bevindt zich echter in een lastig pakket. Red Bull is logischerwijs niet meer in te halen, maar Mercedes is in een pittige strijd met Aston Martin om P2 verzeild geraakt. Hamilton lijkt zich echter vooral te willen richten op P1, maar dan wel volgend jaar: "Ik denk dat Max (Verstappen, red.) zijn team nu al werkt aan de auto van volgend jaar, dus wij moeten onze aandacht daar ook al wat naar verleggen." De zevenvoudig wereldkampioen denkt dat Red Bull met de huidige auto al zo comfortabel aan de leiding gaat dat dat team mogelijk zelfs al volledig op 2024 kan gaan zitten. "Waarschijnlijk winnen ze elke race dit jaar, tenzij wij of Aston Martin veel sneller worden of zij niet finishen."