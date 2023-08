Hackers kraken Tesla: gratis FSD en andere upgrades

Duitse hackers zeggen erin geslaagd te zijn om betaalde opties te ontgrendelen in een Tesla. Zo kan er voor honderden of zelfs duizenden euro's aan upgrades gratis geactiveerd worden.

Studenten en onderzoekers van de Technische Universiteit van Berlin zeggen het voor elkaar gekregen te hebben om opties te activeren in een Tesla. Zaken die al standaard aanwezig zijn in de auto maar met een betaling te activeren zijn, zijn door de auto te hacken gratis te gebruiken. Dat bericht TechCrunch op basis van een interview met een student die bij het project betrokken was.

Volgens die student is in de Tesla in kwestie nu achterin stoelverwarming te gebruiken zonder dat daarvoor betaald is. "We zijn geen kwaadwillende buitenstaanders, wij zijn eigenaar van deze auto en wilden geen 300 dollar betalen voor verwarmde achterstoelen," zo verklaart hij. In theorie moet het ook mogelijk zijn om andere opties te ontgrendelen, omdat ze de auto het idee kunnen geven dat deze in verbinding staat met Tesla's netwerk. Full Self-Driving zou dan bijvoorbeeld zelfs te gebruiken zijn als de auto de voorbereiding hiervoor aan boord heeft.

De hackers kregen het voor elkaar door wat te veranderen aan de stroomtoevoer naar de processor van het infotainmentsysteem. Daardoor zou de aansturende computer in de war raken en ontvankelijk worden voor codes die de hackers hebben geschreven. Zo wordt de boel dan om de tuin geleid.

Er is volgens de onderzoekers nog meer te bereiken op deze manier, want via dezelfde weg zijn bijvoorbeeld persoonlijke gegevens die zijn opgeslagen in de auto en de gebruikershistorie van de auto op te vragen. De hackers waarschuwen dan ook dat het niet alleen in het belang van Tesla, maar ook van Tesla-eigenaren is dat dit lek gedicht wordt. Komend weekend presenteren de hackers bij een conferentie in Las Vegas wat ze allemaal hebben bereikt. Waarschijnlijk houdt Tesla het scherp in de gaten. De hackers stellen namelijk al dat er eigenlijk hardware vervangen moet worden om deze hack tegen te gaan.