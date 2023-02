Günsel: het nationale automerk van Noord-Cyprus

Günsel is het geesteskind van dr. Irfan Suat Günsel, rector van de Near East University in Noord-Cryprus. Dat kun je direct vergeten, interessanter is namelijk wat Günsel is en wat het van plan is. Günsel wil het nationale automerk van Noord-Cyprus worden en richt zich enkel op volledig elektrische auto's. In 2016 stampte het zijn hoofdkantoor uit de grond en in datzelfde jaar kwam het bedrijf met de B9 Concept, een voorproefje op een elektrische hatchback waarvan het de eerste drie prototypes al in 2019 in elkaar schroefde. In 2020 en 2021 klustte Günsel druk verder aan de B9 en besloot een tweede model in het leven te roepen: de J9. De B9 is inmiddels productierijp, maar de J9 nog niet. Wel heeft AutoWeek al de patentplaten opgedoken van de Günsel J9. Tijd om de auto's door te nemen.

Günsel B9

De Günsel B9 elektrische driedeurs hatchback die van zijn scheppers een 188 pk en 300 Nm sterke elektromotor krijgt. De 1.420 kilo wegende B9 bereikt daarmee in 7,7 seconden een snelheid van 100 km/h. In de bodem zit een 52,6 kWh accupakket waarmee de Günsel B9 tot 350 kilometer ver moet kunnen komen. Uitgebreide technische gegevens zijn er nog niet.

De B9 krijgt een relatief eenvoudig ogend dashboard met daarin een digitaal instrumentarium, een verticaal georiënteerd infotainmentscherm en een over de gehele breedte van de cockpit lopend rooster waarin de uitstroomopeningen van het ventilatiesysteem zijn ondergebracht.

Günsel J9

Hoewel Günsel het uiterlijk van de definitieve J9 nog moet vrijgeven, zijn er wel al technische specificaties van de auto bekend. Günsel zegt dat de vijfdeurs cross-over een 85 kWh accu krijgt en daar een bereik van zo'n 500 kilometer uit kan persen. Een sprint vanuit stilstand naar een snelheid van 100 km/h moet in 5 tellen al gepiept zijn. De topsnelheid van de zo'n 2.000 kilo wegende J9 moet 200 km/h bedragen. De J9 heeft twee samen 375 pk sterke elektromotoren en is een vierwielaandrijver.

Günsel heeft een vloot prototypes van de B9 al vorig jaar op pad gestuurd. Het lijkt dus niet lang meer te duren voordat die auto in Noord-Cyprus op de markt komt. Prijzen zijn er nog niet.