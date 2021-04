GTO Engineering vult 'Project Moderna' verder in

Het Britse GTO Engineering is bezig met de ontwikkeling van een klassiek vormgegeven coupé die is geïnspireerd op de Ferrari 250 GT SWB Berlinetta uit 1959. Eerst had die auto de werktitel 'Project Moderna', maar de retrorakker heeft nu een naam: Squalo. Het bedrijf deelt nu ook foto's van het definitieve ontwerp van de auto.

'Squalo' is Italiaans voor 'haai', een vergelijking die gauw is gemaakt wanneer je naar het ontwerp van de auto kijkt. Met name de luchtroosters op de flanken hebben wel wat weg van de kieuwen van een roofvis. Het definitieve ontwerp lijkt in grote lijnen op wat GTO Engineering eind vorig jaar en in februari al toonde. Ten opzichte van de meest recente digitale tekeningen is de Squalo in grote lijnen hetzelfde gebleven. De 18-inch wielen zijn nu wat gedetailleerder vormgegeven en hebben een wat drukkere invulling dan voorheen. Ook heeft de virtuele auto nu een glanzende lichtblauwe laklaag en zijn de verchroomde details zoals de zijspiegels en de tankdop beter zichtbaar. Daarnaast zijn de ramen nu transparant, waardoor een glimp opgevangen kan worden van het houten stuurwiel in het interieur.

Ook laat GTO Engineering de in eigen huis ontwikkelde V12 met vier nokkenassen nu in een verder gevorderd stadium zien. Het omhulsel van de carburateurs is ten opzichte van de vorige versie verwijderd, zodat je ze in vol ornaat kunt bekijken wanneer je de motorkap opent. Daarnaast meldt het bedrijf dat de krachtbron een cilinderinhoud van 4,0 liter krijgt. Hoeveel vermogen de twaalfcilinder precies levert maakt GTO Engineering komende maand bekend. Over de specificaties van de rest van de auto is eveneens weinig bekend, anders dan dat de Squalo een handgeschakelde versnellingsbak krijgt en minder dan 1.000 kilo moet gaan wegen. Om dat doel te kunnen bereiken bouwt men de Squalo op rond een stalen buizenframe en krijgt de sportcoupé een aluminium subframe.

GTO Engineering meldt dat de eerste bestellingen voor de Squalo al binnen zijn en dat de eerste afleveringen in 2023 plaatsvinden. Hoeveel auto's het bedrijf precies gaat bouwen en wat de Squalo moet kosten, is nog niet bekend.