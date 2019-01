Groupe Renault 3,9 procent in de plus in 2018

Groupe Renault verkocht vorig jaar 3.884.295 auto's. Helaas voor het bedrijf namen de verkopen van Renault zelf af en wel met 5,2 procent tot 2.532.567 auto's. Dacia deed het opvallend goed. Het van origine Roemeense merk zag zijn verkopen vorig jaar met 7 procent toenemen tot 700.798 exemplaren. Ook Lada boerde vorig jaar goed, met name dankzij de aantrekkende Russische automarkt. Het merk verkocht 84.954 auto's, 14,9 procent meer dan in 2017.

De autogroep wist in Europa 0,5 procent meer auto's te verkopen dan in 2017. Volgens Renault is dat geen slechte score, daar de Europese automarkt in zijn geheel 0,2 procent groeide. De toegenomen verkoop heeft het bedrijf vooral te danken aan de Clio, Captur, Sandero en de Duster. Dacia verkocht in Europa 511.622 auto's (+10,3 procent). Ook in Brazilië deed de groep goede zaken. Terwijl de lokale automarkt met 13,6 procent toenam, zag het bedrijf zijn verkopen er met 28,5 procent toenemen tot 215.000 stuks. Met name de Kwid, die zo'n 67.000 keer over de toonbank ging, is verantwoordelijk te houden voor de groei. Frankrijk is met in totaal 689.788 verkochte auto's van Groupe Renault nog altijd de belangrijkste automarkt voor het bedrijf.