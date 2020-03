Groupe PSA sluit Europese fabrieken

Groupe PSA zegt zich genoodzaakt te voelen al zijn Europese productiefaciliteiten tot en met 27 maart te sluiten. Het concern zegt zich zorgen te maken om de uitbraak van het COVID-19-virus (corona) in gebieden vlakbij verschillende productielocaties. Daarnaast wordt de productieketen verstoord door toeleveranciers die eveneens niet draaien zoals gebruikelijk. Ook geeft Groupe PSA aan dat het merkt dat de vraag naar nieuwe auto's stevig is afgekomen.

De productielocaties in het Franse Mulhouse én in het Spaanse Madrid, sluiten vandaag hun poorten. In Mulhouse produceert Groupe PSA de 508, 508 SW en de DS 7 Crossback. In Madrid rollen de C4 Cactus van de band. Morgen sluiten de locaties in het Franse Poissy, Rennes en Sochaux (308, 3008, 5008) de deuren en en ook in Zaragoza (Spanje) gaan de poorten morgen op slot. In Zaragoza produceert Groupe PSA onder meer de Citroën C3 Aircross en de Opel Crossland X. Ook sluiten morgen de fabrieken in het Duitse Eisenach (Grandland X) en Rüsselsheim. Daarnaast gaan ook de locaties in het Engelse Ellesmere Port (Opel Astra) en het Poolse Gliwice (Opel Astra) morgen dicht.

Op 18 maart sluit in Frankrijk de faciliteit in Hordain (bedrijfswagens voor o.a. Peugeot, Citroën, Opel en Toyota) en ook de fabrieken in het Spaanse Vigo (eveneens bedrijfswagens) en in het in Portugal gelegen Mangualde (Berlingo, Partner en Combo) gaan per morgen dicht. Op 19 maart hangt Groupe PSA een ketting om de toegangspoorten van de fabrieken in het Engelse Luton en in het Slowaakse Trnava (208).

Wat bovenstaande voor gevolgen heeft voor de levering van auto's in Nederland, is nog niet bekend. We zijn in afwachting van een reactie.