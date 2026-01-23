Ga naar de inhoud
Groter scherm en andere wijzigingen voor Tesla Model Y

Vooral donkerder

Tesla Model Y januari 2026
Jan Lemkes

De Tesla Model Y Standard is er pas net, maar toch is er nu al een kleine wijziging voor het model. Hij krijgt een groter touchscreen, terwijl duurdere Premium-versies ook op cosmetisch vlak wat worden gewijzigd.

Wie een Tesla koopt, weet nooit hoe lang die auto helemaal actueel blijft, want de wijzigingen volgen elkaar bij dit merk in hoog tempo op. In de afgelopen maanden werd bijvoorbeeld de reguliere RWD-versie van de Model Y geschrapt, omdat die plaats maakte voor de nieuwe en kalere Standard-uitvoering. Vervolgens kwam de Long Range-versie van die Standard en nu is het tijd voor wat kleinere wijzigingen voor alle modelvarianten. Ja, ook die gloednieuwe Standard-versies! In navolging van de in China gebouwde Model Y krijgen Europese exemplaren – die in Duitsland van de productieband rollen-  nu ook een groter touchscreen. Dat meet nu 16 inch in plaats van 15,4 inch, een maat die in de Model 3 overigens nog wel actueel is. Deze wijziging geldt voor alle modelvarianten van de Model Y, van Standard tot Performance.

Het 16-inch scherm verscheen in 2025 voor het eerst in de langere Tesla Model Y L voor de Chinese markt, maar vindt nu dus ook zijn weg naar andere varianten. Van de zeszits Model Y L is overigens nog niets te bekennen in Europa.

Tesla Model Y facelift

De 'oude' situatie boven, de nieuwe onder.

Tesla Model Y januari 2026

Voor Premium-versies zijn er meer wijzigingen, hoewel erg subtiel. Model Y’s met doorlopende achterlichtbalk krijgen bijvoorbeeld zwarte hemelbekleding, in plaats van het lichtgrijs dat vroeger voor alle modellen de norm is en dat in Standard-varianten nog steeds is. Wie op zo’n Premium-model de optionele 20-inch Helix-wielen bestelt, krijgt die nu bovendien in een donkergrijze in plaats van zilvergrijze tint. Die wielen kosten trouwens wel wat: maar liefst €2.200.

Tesla Model Y Marine Blue

Zilver (boven) is uit, donkergrijs is in.

Tesla Model Y januari 2026

Autopilot geschrapt

In Amerika is ondertussen ook veel te doen over de Model Y. Daar is de eerder door Elon Musk aangekondigde abonnementsvorm voor ‘Full Self Driving’ inmiddels ingevoerd. Klanten betalen na een gratis proefperiode van een maand 99 dollar per maand voor de ‘zelfrijdende’ functies en kunnen tot 14 februari nog kiezen voor éénmalige aanschaf van het product voor 8.000 dollar. Bijzonder en onverwacht is dat de standaard Autopilot-functie, de actieve rijstrookassistent die tot voor kort op alle Tesla’s werd geleverd, in Noord-Amerika ook is geschrapt. Tesla’s hebben nu standaard alleen adaptieve cruisecontrol, voor alle andere geavanceerde rijsystemen is het FSD-abonnement dus onontkoombaar.

Tesla Tesla Model Y Elektrische Auto

