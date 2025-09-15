Consumentenprogramma AvroTros Radar heeft een panel van ruim drieduizend EV-rijders ondervraagd over hun tevredenheid omtrent de werkelijke actieradius en de WLTP-opgave van hun auto's. Over de hele breedte valt die best mee, maar er zijn opmerkelijke verschillen tussen de merken.

De meerderheid van de EV-rijders is tevreden over de actieradius van hun elektrische auto, zo blijkt uit een onderzoek onder ruim drieduizend berijders in het Radar Panel van AvroTros. Iets meer dan de helft (52 procent) van de ondervraagden gaf aan de door de verkoper beloofde actieradius nooit te hebben gehaald. Dat op zich is niet opmerkelijk, uit onze praktijktests weten we dat je van de WLTP-opgave gemiddeld zo’n 20 procent af moet halen om de werkelijk haalbare actieradius te krijgen. Wel opmerkelijk zijn de verschillen in tevredenheid tussen de merken.

In totaal zei 73 procent van de respondenten tevreden te zijn met de actieradius van hun auto, terwijl 13 procent uitgesproken ontevreden is; 41 procent van die mensen koppelde dat terug aan dealer of leasemaatschappij, wat nooit tot een bevredigende oplossing leidde.

Ruim driekwart (77 procent) van de Panelleden van AvroTros Radar gaf aan door de dealer te zijn voorgelicht over het gegeven dat de actieradius van een elektrische auto sterk afhankelijk is van onder meer rijstijl en buitentemperatuur, maar 40 procent daarvan niet over de mate waarin het bereik kan teruglopen. Bij de meerderheid van laatstgenoemde groep werd die mate correct voorgespiegeld, bij een op de vijf viel de praktijk zelfs mee.

Hyundai-rijders halen WLTP

Volgens de cijfers van Radar geven Peugeot-rijders het vaakst aan de geadverteerde WLTP-actieradius niet te halen. Verder halen ook Volvo- en Tesla-rijders meer dan gemiddeld niet het gewenste bereik. Aan de andere kant scoort Hyundai het beste in dit onderzoek. Het meest opmerkelijke daaraan is dat 45 procent van de respondenten aangeeft een grotere actieradius te realiseren dan de WLTP-opgave.

Niet vreemd dan ook dat 89 procent van de Hyundai-rijders zegt tevreden te zijn over de actieradius. Het slechtst scoort Peugeot hier met 44 procent tevreden berijders.

Overall zei 81 procent van de respondenten met de kennis en ervaring van nu weer voor dezelfde EV te kiezen, 11 procent zou voor een andere gaan, terwijl 9 procent terug zou willen naar een brandstofauto.

Het hele onderzoek wordt vanavond om 20:25 behandeld in de uitzending van AvroTros Radar op NPO2.