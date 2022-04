Grote verschillen in werkplaatstarieven merkdealers

De factuur van de garage behoort tot de hoogste rekeningen die je moet betalen. Over het algemeen is de factuur netjes uitgesplitst en kun je duidelijk zien wat je voor de onderdelen betaalt. Onderaan de streep bepaalt het uurtarief echter voor een aanzienlijk deel de hoogte van de factuur. En dat tarief is vaak onduidelijk. Tijd voor een rondgang langs de dealers.

Of het nu gaat om een splinternieuwe auto of een frisse occasion: zo duidelijk als de aanschafprijs doorgaans is, zo ondoorzichtig zijn de onderhoudsprijzen van een auto. Vaak zijn die kosten vakkundig verstopt in pakketten en het werkplaats­tarief is doorgaans in nevelen gehuld. Reden voor ons om daar eens dieper in te duiken. Wat vraagt de merkdealer nu eigenlijk voor een uurtje ‘schroeven’, zoals dat in de garagebranche oneerbiedig heet. En hoeveel maakt het voor de portemonnee nu eigenlijk uit in welk merk je rijdt en welke aandrijflijn je kiest? Want we willen ook weten of er onderscheid bestaat in de tarieven voor benzine, diesel en elektrisch.

Over een paar jaar neemt het elektrische aanbod in de werkplaats de overhand. Dat heeft zo zijn gevolgen voor het verdien­model van de merkdealer en de universele garage. Een elektrische auto is weliswaar relatief duur in aanschaf, maar komt daarna nauwelijks terug in de werkplaats, want het benodigde onderhoud is minimaal. Tegelijkertijd vergt het sleutelen aan een elektrische auto andere apparatuur, afwijkend gereedschap en meer kennis ten opzichte van regulier onderhoud aan een auto met verbrandingsmotor. De werkplaats moet dus rekenen op lagere inkomsten en tegelijkertijd hogere investeringen.

Onze telefonische rondgang biedt een aardig inkijkje in deze snel veranderende markt en hoe dealers daarmee omgaan. Exacte bedragen willen we graag weten, dus gehanteerde werkplaatstarieven in uren en inclusief btw. Natuurlijk, het onderhoud van een Mercedes-Benz (€144,60 bij Smeets in Eindhoven) doet meer pijn in de portemonnee dan dat van een Dacia (€102 bij Munsterhuis in Enschede), maar voor het volledige beeld informeren we bij diverse merkdealers naar hun tarieven. Uit onze rondvraag blijkt dat het gros van de merkdealers die wij hebben gesproken nog geen onderscheid maakt in werkplaatstarieven tussen benzine- of dieselvoertuigen en elektrische auto’s, maar dat gaat in de nabije toekomst veranderen. Althans, dat vertrouwt Marcel Dekker van Opel-dealer Dekker uit Krimpen aan de IJssel ons toe. “Op dit moment maken wij nog geen onderscheid in werkplaatstarieven tussen fossiel aangedreven- of elektrische auto’s. Wij hanteren een vast uurtarief van €105,88. Voor de toekomst houd ik echter mijn hart vast als het elektrisch rijden massaal zijn intrede doet. Er gaat simpelweg weinig stuk aan die auto’s en olie, waarop een goede marge zit, hebben EV’s niet nodig. We verdienen er weinig op, terwijl de investeringen in werkplaatsapparatuur en de opleidingskosten van monteurs fors zijn. Misschien moeten we het uurtarief voor elektrische auto’s in de toekomst wel verdubbelen om te kunnen overleven als kleine merkdealer.

Verschillend tarief

In tegenstelling tot Opel Dekker hanteert Mazda-dealer Mulder in Waddinxveen als enige door AutoWeek benaderde dealer wél een afwijkend tarief voor elektrische auto’s die voor een onderhoudsbeurt komen. “Voor een conventionele auto met verbrandingsmotor rekenen wij een uurtarief van €106,42. Werken aan een elektrische auto kost €130. Dat komt onder meer door de extra opleidingen en certificaten die een techneut moet hebben die aan deze auto’s werkt. Verder is er bij EV’s nog een controle door een tweede man noodzakelijk en wordt er speciaal gereedschap bij gebruikt”, leert Dennie van den Berg ons.

Bij Mazda Knoop in Maarssen zit de prijslijst minder eenvoudig in elkaar. “Wij werken met pakketprijzen en die hebben verschillende uurtarieven, afhankelijk van het soort werk”, vertelt directeur Hans Knoop. “Een losse apk kost bijvoorbeeld €29 en is een uur werk, bandenwissels en fitwerkzaamheden gaan tegen een tarief van €69. Het tarief voor diagnosewerkzaamheden is €90 en daartussen hebben we, afhankelijk van de werkzaamheden, ook weer andere tarieven.” Een kanttekening heeft hij echter ook. “Een kaal uurtarief zegt niet zoveel. Als onze specialisten een diagnose in een halfuur kunnen stellen en iemand met een lager uurtarief hierover twee uur doet, is de factuur bij ons alsnog lager dan bij een bedrijf met een lager uurtarief.”

Daar komt het specialisme van de merk­dealer dus om de hoek kijken. Knoop heeft daarin een punt, want de ervaring leert dat een universele garage soms meer uren nodig kan hebben voor hetzelfde werk.

De duurste

Huiskes Kokkeler, dealer voor de regio Twente van de merken uit de Volkswagen Group, kan geen vaste werkplaatsuurtarieven noemen. “Concrete bedragen zijn lastig te benoemen, want die schommelen enorm. Voor regulier onderhoud berekenen wij bijvoorbeeld een ander tarief dan voor de vervanging van remblokken”, zo vertelt Erwin Jansen, die verantwoordelijk is voor de planning. VAG-dealer Hoogenboom in Rotterdam komt wél met harde cijfers en voert de lijst aan met de hoogste tarieven. Een snelle blik leert dat de Audi-rijder flink moet betalen met een uurtarief van €163,35. De Volkswagen-rijder komt er met €153,67 iets gunstiger van af. Berijders van Seat en Skoda zijn bij Hoogenboom het voordeligst uit met een uurtarief van €146,41. De dealer berekent voor auto’s van vijf jaar of ouder 15 procent korting. Dat zijn al met al opvallend hoge prijzen voor Jan met de Pet-merken. Onderhoud aan een Mercedes-Benz lijkt bij Smeets dan ineens erg voordelig met een uurtarief van €144,60 en zelfs een Lexus is bij Toyota Louwman in Groningen goedkoper uit met een bedrag van €145. Een uur werken aan een Toyota kost overigens een schappelijke €110 bij diezelfde dealer.

Audi en Volkswagen bezetten dus de eerste twee plekken in het kostenoverzicht. De bronzen medaille gaat naar BMW/Mini-dealer Dusseldorp in Alkmaar, met een uurtarief van €149,55. Of er dan een Mini, een BMW of een willekeurige elektrische auto op de brug staat maakt niet uit. “Uiteindelijk verschijnt het uurtarief in arbeidseenheden op de rekening. Daar zie je de verschillen tussen de modellen. Een ingreep die bij een Mini in drie arbeidseenheden kan, kost bij een BMW met een V12-motor misschien wel zeven of acht eenheden”, licht Stefan Broere namens Dusseldorp toe. Bij BMW-dealer Broekhuis in Groenlo steekt het lastiger in elkaar. “Wij hanteren een gedifferentieerd uurtarief. Dat is te complex om daar in de media gefundeerd over te communiceren”, laat vestigingsdirecteur Harry Stortelers weten. De prijzen voor een uur werk moeten daar dus erg ingewikkeld in elkaar zitten.

De goedkoopste

Nu we zijn bijgekomen van bovengenoemde bedragen kunnen we ons richten op de merkdealers die de automobilisten enigszins ontzien in de portemonnee. Welke dealers vragen de laagste prijzen voor het betere sleutelwerk? Een telefoontje naar Den Helder biedt antwoord op die vraag. Met een opvallend laag werkplaatstarief van slechts €75,62 heeft Citroën-dealer Peeman & Slot daar een ijzersterke troef in handen, want geen enkele andere merkdealer komt daar bij in de buurt. De prijs staat vast, ongeacht het model of type auto dat de werkplaats inrolt. Peeman & Slot plaatst wel de kant­tekening dat er in de toekomst mogelijk onderscheid kan worden gemaakt tussen EV en ICE. Ter illustratie: Citroën-dealer Gert de Jong uit Aalsmeer vraagt €107,69 voor het sleutelen en maakt eveneens vooralsnog geen onderscheid. In Bergschenhoek vinden we de de dealer die het uurtarief van de Citroën-dealer het dichtst benadert. De eervolle vermelding gaat naar Ford-dealer Van Dijk/Schouten, die €90,75 vraagt voor een uurtje sleutelen, waarmee dit bedrijf ook onder de magische grens van €100 blijft. Suzuki-dealer Jonker in Zaandam overschrijdt die grens slechts nipt met een vastgesteld uurtarief van €100,43, ongeacht welke auto er op de brug staat.

Alle getallen

Met de aanschafprijs van een auto ben je er nog lang niet. Het onderhoud is immers een terugkerende zaak en voor sommige automobilisten is het altijd weer schrikken als de factuur er achteraan komt. Dat is niet zo gek: de prijsverschillen tussen automerken houden niet op bij de vraagprijs, maar vertalen zich ook in de tarieven voor het reguliere onderhoud. Vooralsnog zijn elektrische auto’s als het gaat om het werkplaatsuurtarief even duur als conventionele voertuigen, maar dat zal spoedig veranderen.