Zijn onze banen nog wel veilig door de opkomst van AI? Of worden we straks vervangen door slimme software en misschien wel door robots? Een grote Koreaanse vakbond vreest dat dat laatste het geval gaat zijn en slaat alarm.

Tijdens de Consumer Electronics Show tilde Hyundai in de vorm van Atlas de nieuwste generatie van zijn humanoïde (mensachtige) robot het podium op. Atlas is ontwikkeld door Boston Dynamics, onder meer bekend van de hondachtige robot die in onder meer de Volvo-fabriek in Gent al gebruikt wordt. Boston Dynamics en Hyundai zijn geen vreemden van elkaar, want Hyundai Motor Company is sinds 2020 het moederbedrijf van de Amerikaanse robotica-expert. Een grote Koreaanse vakbond van Hyundai slaat alarm om de opkomst van de mensachtige robots en vreest voor groot banenverlies.

Hyundai heeft al aangegeven zijn mensachtige robots in 2028 in de Verenigde Staten aan het werk te zetten in zijn fabriek in Georgia. Daar worden de robots ingezet op plekken waar ze bewezen voordelen op het gebied van veiligheid en kwaliteit opleveren, aldus Hyundai. Tegen 2030 gaan de Atlas-robots meer taken verrichten en worden ze ook bij de assemblage ingezet. Op jaarbasis wil Hyundai Motor Group zo'n 30.000 humanoïde robots produceren. Hyundai: 'Hyundai Group streeft ernaar de inzet van de robots geleidelijk uit te rollen naar alle productielocaties.' Met andere woorden: er staan banen op de tocht en een grote Koreaanse vakbond maakt zich zorgen, zo blijkt uit berichtgeving van Koreaanse media en Reuters. "We zullen nooit eenzijdige beslissingen tolereren over het verplaatsen van productie naar het buitenland, het introduceren van nieuwe technologieën (robotautomatisering) of het handelen zonder een overeenkomst tussen werkgever en werknemer", benadrukt de vakbond.

De vakbond waarschuwt Hyundai en zegt dat Hyundai geen robots in mag zetten zonder dat het daarvoor goedkeuring geeft. Het zegt dat de inzet van robots een schokgolf in de werkgelegenheid zal veroorzaken. De vakbond zegt dat Hyundai zijn winsten wil vergroten door zijn werknemersbestand met de inzet van robots te verkleinen.