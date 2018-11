Grote herstructurering bij GM

Groots nieuws vandaag bij General Motors, maar het is bepaald geen goed nieuws. Eerder vandaag ontstond al het vermoeden dat de spreekwoordelijke stront bij GM de ventilator zou gaan raken en het lijdt geen twijfel dat dat is uitgekomen. ‘The General’ kondigt een enorme herstructurering aan waarbij in totaal zeven fabrieken het loodje leggen naast de al eerder aangekondigde sluiting van een Zuid-Koreaanse faciliteit. In het indrukwekkende rijtje vinden we drie assemblagefabrieken. De eerste staat in Oshawa in Ontario, Canada, de tweede in Detroit en de derde in Warren, Ohio. Daarnaast sluiten er nog twee Amerikaanse vestigingen waar aandrijfcomponenten worden gemaakt en zullen de werkzaamheden in twee niet nader omschreven buitenlandse vestigingen voor het einde van 2019 worden gestaakt.

In de genoemde assemblagefabrieken worden vooral veel traditionele modellen gemaakt. Onder meer de compacte Chevrolet Cruze en grotere Chevrolet Impala, Cadillac CT6 en XTS en Buick LaCrosse behoren tot de taken van de genoemde vestigingen. General Motors houdt het er officieel op dat “het productportfolio wordt geoptimaliseerd”, maar in de wandelgangen wordt al gefluisterd dat een deel van deze modellen niet terug zal keren. Zo stelt Reuters op basis van bronnen binnen de Amerikaanse gigant dat het einde van de Cruze, CT6 en LaCrosse in zicht is. De reden laat zich raden: door de enorme populariteit van SUV’s is de vraag naar dit soort traditionele sedans tot een onwerkbaar minimum gedaald. Ford besloot eerder al in het geheel te stoppen met de verkoop van reguliere automodellen in de VS en het lijkt erop dat General Motors dat beleid op z’n minst deels zal moeten gaan volgen.

Daarnaast zal er nog meer worden ingezet op het delen van onderdelen onder de verschillende merken van GM. Vanaf 2020 moet 75 procent van het productportfolio te verdelen zijn over vier verschillende platformen en zal het gamma voor een nog groter deel uit (pick-up-)trucks, cross-overs en SUV’s bestaan. Elektrische aandrijflijnen gaan uiteraard ook bij GM een steeds grotere rol spelen.

Met de sluiting van de fabrieken zijn ongeveer 8.000 banen gemoeid. Dat is zo’n 15 procent van het totale personeelsbestand in Noord-Amerika. In het management wordt echter nog steviger gesneden: met 25 procent minder ‘executives’ hopen de Amerikanen de besluitvoering te stroomlijnen.

Sinds de verkoop van Opel aan PSA speelt General Motors in Europa nog maar een kleine rol, maar wereldwijd staat het concern nog altijd in de top 5 van grootste autobouwers. Het bedrijf heeft in de loop der jaren een enorm aantal merknamen voortgebracht. In 2009 werd het portfolio een flink stuk overzichtelijker omdat destijds de merken Saturn, Pontiac en Hummer werden opgegeven. In de VS zijn Chevrolet, Buick, GC en Cadillac overgebleven.