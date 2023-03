‘Gros EV-rijders vindt 300 kilometer actieradius voldoende’

Bijna 70 procent van de Nederlandse EV-rijders is tevreden tot zeer tevreden over de actieradius van de elektrische auto als die meer dan 300 kilometer bedraagt, blijkt uit onderzoek van de Vereniging Elektrische Rijders. Dat onderzoek leverde meer interessante inzichten op.

300 kilometer lijkt een soort magische grens als het om de actieradius van een EV gaat. Dat hebben wij weleens geroepen in tests, maar blijkt nu voor de meeste Nederlandse EV-rijders te gelden. In het EV- en Berijdersonderzoek 2022 van de Vereniging Elektrische Rijders (VER) en de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland komt naar voren dat bijna 70 procent van de 3.800 ondervraagden ‘positief tot zeer positief’ is over de actieradius, als die actieradius zo’n 300 kilometer of meer bedraagt. Daarmee kunnen de meeste mensen kennelijk vrij zorgeloos uit de voeten.

Dat zegt wat, want de VER concludeert ook dat EV-rijders steeds minder vaak pioniers, en vaker ‘gewone’ autobezitters zijn. Daarmee zijn EV-rijders ook steeds minder vaak bereid om offers te doen als het gaat om bijvoorbeeld actieradius. Waar een ‘early adaptor’ soms best even extra langzaam wilde rijden om de bestemming te halen, moet een EV tegenwoordig gewoon kunnen wat de ‘oude’ brandstofauto ook kon. Evengoed voelen veel EV-rijders zich ambassadeur van het elektrische rijden: 61 procent geeft dat aan. Dat verklaart wellicht ook waarom 37 procent van de ondervraagden geregeld iemand anders in de EV laat rijden. De vorige auto van Nederlandse EV-rijders is in de overgrote meerderheid van de gevallen, namelijk 84 procent, daadwerkelijk een brandstofauto. De gedachte dat hybrides en plug-inhybrides een nuttige tussenstap kunnen zijn, gaat in de Nederlandse praktijk dus maar zelden op.

EV’s worden in Nederland nog altijd stevig geassocieerd met zakelijke (lease-)rijders en bijtelling, maar het aandeel privékopers groeit snel. 39 procent van de EV-rijders kocht de elektrische auto privé, tegen 30 procent in 2020. Weinig verrassend is dat particulieren veel vaker dan zakelijke rijders voor een gebruikte EV gingen (41 procent) en daarmee ook minder betaalden. De gemiddelde prijs van een gebruikte elektrische auto lag tussen de 20- en 30.000 euro, tegen 40- tot 50.000 euro voor een nieuwe. Ook private lease blijkt voor veel mensen een aantrekkelijke optie. 77 procent van de private-leasers zegt zelfs dat die constructie de reden was om elektrisch te gaan rijden. Contracten worden in de meeste gevallen afgesloten voor een looptijd van 60 maanden, waarbij het maandbedrag meestal (in 53 procent van de gevallen) uitvalt tussen de 401 en 600 euro.

Gemiddeld 417 euro onderhoud per jaar

Hoewel kopers niet gebonden zijn aan maandbedragen, krijgen zij natuurlijk wel andere verantwoordelijkheden op hun bordje. Onderhoud bijvoorbeeld. De onderhoudskosten van een EV liggen over het algemeen lager dan die van een brandstofauto, maar EV-rijders zijn naar eigen zeggen gemiddeld toch nog 417 euro per jaar kwijt aan onderhoud.

Hoewel EV-rijders vaker dan gemiddeld een tweede auto blijken te hebben (59 tegen 28 procent), is het in veruit de meeste gevallen wel de EV die de meeste ritten maakt. Eerder vandaag bleek al dat het kostenplaatje in veel gevallen een grote rol speelt bij de keuze voor een elektrische auto’s. Zakelijke leaserijders stappen naar eigen zeggen in 44 procent van de gevallen weer over in een brandstofauto als het bijtellingsvoordeel wegvalt. Voor particulieren geldt iets soortgelijks. Bijna de helft van de particuliere EV-rijders geeft aan dat het elektrisch rijden weer aan de wilgen wordt gehangen als de motorrijtuigenbelasting voor EV’s hoger zou zijn dan voor een brandstofauto. De VER trekt hierover aan de bel, omdat die situatie zich in 2025 aandient. Dan komt de mrb-vrijstelling voor EV’s immers te vervallen en gaan veel van die relatief zware auto’s maandelijks geld kosten. Aanvankelijk geldt een gereduceerd tarief, vanaf 2026 de volle pond.

Zonnepanelen en warmtepompen

Toch lijkt het thema ‘duurzaamheid’ bij veel elektrische rijders bovengemiddeld te leven. 59 procent van hen zegt bijvoorbeeld te proberen om minder te vliegen en 33 procent heeft een warmtepomp, tegen respectievelijk 42 en 15 procent gemiddeld in Nederland. Ook heeft 82 procent van de EV-rijders zonnepanelen op het dak, al kan dat met een elektrische auto en een eigen laadmogelijkheid natuurlijk ook heel goed een financiële afweging zijn. In het licht van de aankomende verkiezingen is het tot slot nog interessant om te zien waar de EV-rijder op stemt. D66 is met 21 procent van de ondervraagden het populairst onder privérijders, terwijl de zakelijke elektrische rijder vaker (33 procent van het totaal) voor VVD kiest. D66 staat hier op 2, bij privérijders is het precies omgekeerd. GroenLinks eindigt bij beide groepen op de derde plek.