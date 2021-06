Grootste elektrische Mercedes-Benz heeft 420 kWh accu

De EQS is tot op heden de elektrische Mercedes-Benz met het grootste accupakket. Die elektrische topsedan moet op dat vlak nu zijn meerdere erkennen in een elektrisch aangedreven Mercedes-Benz met maar liefst 420 kWh aan elektrische longinhoud.

Eerlijk is eerlijk, de elektrische Mercedes-Benz die in dit artikel de hoofdrol speelt, heeft helemaal niets met de EQS te maken. Waar de EQS als Mercedes' neusje van de automobiele elektrozalm fungeert, is Mercedes-Benz nieuwste EV helemaal geen personenauto. Het 'beestje' luistert namelijk naar de naam eActros en is een volledig elektrisch aangedreven versie van Mercedes-Benz' Actros-vrachtwagen.

De eActros is de eerste in serie te produceren elektrische truck van Mercedes-Benz, in letterlijke zin een ruimtereus waar Mercedes-Benz Trucks naar eigen zegen meer dan een half miljoen testkilometers mee heeft afgelegd. De eActros heeft uiteraard een gigantisch accupakket in z'n bodem. De elektrische eActros is te voorzien van drie of vier accupakketten die elk een capaciteit hebben van 105 kWh. Dat brengt de maximale capaciteit op 420 kWh, al komt de truck dus ook beschikbaar met 315 kWh. Daar moet de eActros - afhankelijk van de lading - tot 400 kilometer ver mee kunnen komen. Het maximum laadvermogen bedraagt 160 kW. Aan een DC-lader heb je iets meer dan een uur nodig om de accu's weer van 20 tot 80 procent van hun capaciteit vol te jagen met verse stroom. De eActros heeft twee elektromotoren in z'n achteras die samen een piekvermogen van 555 pk hebben. Die motoren zijn gekoppeld aan een tweetraps transmissie.

Mercedes-Benz topt de eActros direct af met systemen als MirrorCam, een dodehoekassistent, een noodremassistent en uitgebreide voetgangersdetectie. Mercedes-Benz Trucks geeft de eActros ook een Acoustic Vehicle Alerting System (AVAS), een systeem dat uit twee luidsprekers bestaat en dat medeweggebruikers en voetgangers middels geluiden met een minimale geluidssterkte van 10 dB op de hoogte stelt van z'n aanwezigheid. Je moet iets zonder luid beukende diesel.

De eActros komt beschikbaar met twee en drie assen en loopt in de herfst van dit jaar voor het eerst van de band in de fabriek van Mercedes-Benz Trucks in het Duitse Wörth. Nederland behoort samen met landen als Duitsland, Oostenrijk, Zwitserland, Noorwegen, Zweden, België, Groot-Brittannië, Italië, Spanje en Frank tot de eerste markten waar de elektrische eActros op de markt komt. Mercedes-Benz heeft ook een elektrische vrachtwagen met een brandstofcel in ontwikkeling. Daar blikte het met de GenH2 Truck Concept in september vorig jaar al op vooruit. Ook Hyundai heeft overigens vrij concrete plannen een waterstof-vrachtwagen op de markt te brengen.

Elektrische vrachtwagens

Natuurlijk is Mercedes-Benz niet de enige fabrikant die elektrische vrachtwagens gaat bouwen. Zo heeft Tesla al in 2017 de Semi aangekondigd en heeft Mitsubishi al tijden een elektrische versie van de Canter, de eCanter, in het gamma. In 2018 lieten Daf en VDL Nedcar een elektrische truck zien die tot op heden nog altijd niet op de markt is verschenen. Ook kleinere maar relevante bedrijven als Cummins en Iveco en Nikola werken aan elektrische vrachtwagens.

Grote afwezige in bovenstaande opsomming is Volvo. Werken de Zweden dan helemaal niet aan elektrische vrachtwagens? Zeker wel. Sterker nog, het aanbod elektrische vrachtwagens van Volvo wordt steeds uitgebreider. Volvo Trucks biedt onder meer de FL Electric aan, een net als de FE Electric voor regionale en stedelijke distributie bestemde elektrische vrachtwagen. De FL Electric heeft een tot 396 kWh groot accupakket en een 224 pk en 425 Nm sterke aandrijflijn. De FL Electric komt tot 300 kilometer ver op een lading. De FE Electric, die een maximaal gewicht van 27 ton heeft, perst tot 200 kilometer uit zijn 264 kWh grote accu en heeft een 449 pk en 850 Nm sterke aandrijflijn. De grotere FH Electric, FM Electric en FMX Electric hebben tot 540 kWh grote accu's, tot 666 pk en 2.400 Nm sterke elektromotoren en een actieradius van tot 300 kilometer. In de Verenigde Staten heeft Volvo Trucks sinds eind vorig jaar de VNR Electric in het aanbod.