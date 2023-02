Grootste elektrische Citroën ë-Berlingo voordeliger

Wie in de markt is voor een bijzonder praktische gezinsauto kan bij merken als Peugeot en Citroën terecht voor auto's als de Partner en Berlingo. Die handige ruimtewonders zijn tegenwoordig altijd elektrisch en zijn er in diverse lengtematen. De grootste variant van de Citroën ë-Berlingo wordt nu een stukje voordeliger.

Zoals de Peugeot Partner de personenautoversie van de Rifter is, is de Citroën Berlingo de personenautovariant van de Berlingo Van. De personenautoversies van die bestellers zijn in tegenstelling tot de bedrijfswagenversies inmiddels alleen nog leverbaar met een elektrische aandrijflijn. De elektrische Citroën ë-Berlingo is net als zijn bestelbroer in twee formaten. De grootste van het stel wordt dankzij de komst van een nieuwe uitvoering voordeliger.

De prijslijst van de Citroën ë-Berlingo begint bij €41.741 voor de 4,4 meter lange M-variant van de praktische gezinsauto. In dat geval krijg je basisuitvoering Live, al is -ie er al even ook als Feel. De 4,75 meter lange XL-versie van de ë-Berlingo was tot heden alleen verkrijgbaar vanaf uitrustingsniveau Feel, maar ook die grotere Citroën is er nu als Live. Die is met een vanafprijs van €42.735 enkele duizenden euro's minder duur dan de ë-Berlingo XL in Feel-trim waar je €45.397 voor moet neertellen.

De Citroën ë-Berlingo XL is 35 centimeter langer dan de M-versie en heeft ook nog eens een langere wielbasis. De afstand tussen de voor- en achteras bedraagt bij de M-versie immers 2,79 meter en meet bij de XL-variant 2,98 meter. Zowel de M- als de XL-smaak is verkrijgbaar als vijf- en als zevenzitter. Ongeacht de gekozen versie krijg je een 136 pk sterke elektromotor en een 50 kWh accu.

De ë-Berlingo heeft binnen Stellantis niet alleen een Peugeot-broertje, ook Fiat en Opel leveren er in de vorm van de Doblò en Combo versies van. Ook buiten Stellantis vind je een zustermodel en wel bij Toyota. Toyota biedt met de ProAce City (Electric) en ProAce City Verso (Electric) immers eigen versies van het model aan.