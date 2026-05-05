Zelf als je niets van Chinese auto’s moet hebben, dan zou je een keer de Beijing Auto Show moeten meemaken. Het is een gigantisch auto(en robot)spektakel, waar een enorme hoeveelheid energie afspat. We laten je wat dingen zien die niet zo veel met autonieuws te maken hebben, maar gewoon geinig zijn.

Laten we eerlijk zijn: het is moeilijk in woord en beeld te vatten hoe overweldigend Auto China 2026 (want zo heet het evenement officieel) is. We liepen er bijna een hele dag, met 20.000 stappen op de teller en hadden nog niet alles gezien. Uiteraard zie je er veel auto’s – heel veel auto’s – maar ook robots, drones, een enkele camper en motorfietsen. En dan hebben we het nog niet eens over de toeleveranciers die er ook allemaal zijn met hun batterijpakketten, radars, lidars, verlichting en ga zo maar door. Dat slaan we voor de gelegenheid maar over. Maar de vele automerken die het land rijk is steken hier elkaar de loef af – en aan de andere kant blijken ook heel veel merken familie van elkaar te zijn. Even een paar cijfers: met 380.000 meter beursoppervlakte is het meer dan drie keer wat de Amsterdamse RAI zou kunnen bieden. Het beurscomplex was twee jaar geleden al heel groot, maar het complex is inmiddels ruimschoot verdubbeld en heeft het formaat van een vliegveld. Er is een compleet nieuw hypermodern complex aangebouwd. Als je de Chinese Muur vanaf de maan kunt zien, dan kun je dit vanaf Mars zien.

Op de persdag wordt er bijzonder veel verslag gedaan via social media. Vaak via meerdere telefoons tegelijkertijd.

In China vind je niet zoveel kinderlijke gekkigheid als bijvoorbeeld in Japan, maar het is er wel.

Drones voor het vervoer van mensen worden door veel merken gezien als een belangrijke ontwikkeling voor de toekomst. Deze van Gofy is met luxe wit leer uitgevoerd en gouden details.

Autonoom vervoer en robottaxi’s moeten snel gemeengoed gaan worden.

Bij Jetta zat het nieuws nog in een kleurrijke camouflage.

Om de aandacht te trekken voor deze Fang Cheng Bao Ti3 werd een soort ruimtepuinruimer op het dak gezet.

Bij Firefly vinden ze niet langer dat banden rond hoeven zijn. Een rupsband kan ook gewoon.

Nog een keer Firefly: een schattig aanhangwagentje helemaal in de kleur.

Je komt de hele tijd merken tegen waar je nooit eerder van hebt gehoord, zoals dit Aistaland. Het is een merk van GAC,

Op basis van een moderne EV kun je natuurlijk ook gewoon een soort jaren-30 hot rod maken.