Grondig vernieuwde BMW 7-serie op de Nürburgring

De BMW 7-serie is een lekker opvallende verschijning met zijn bijzondere neus en die mag grotendeels blijven bij de facelift. Toch verandert er meer dan genoeg.

Afgelopen weekend zorgde Max Verstappen nog voor spektakel op de Nürburgring-Nordschleife, maar nu komt er even iets heel anders voorbij zetten. Hier zien we de grondig vernieuwde BMW 7-serie. Hoewel je op het eerste gezicht misschien zou zeggen dat er niet zoveel verandert, word je daarbij vooral voor de gek gehouden door het nog grotendeels hetzelfde ingedeelde neusje. Geen Neue Klasse-lijnen voor de 7-serie en toch gaat er stiekem erg veel op de schop.

Zoals we eerder schreven, gaat het hier vermoedelijk om een zogeheten reskin, ofwel een facelift waarbij er zoveel veranderd dat je op basis van het uiterlijk bijna zou denken dat het een nieuwe generatie is. BMW wil dat laatste graag doen geloven, maar op basis van eerdere spionagebeelden konden we al concluderen dat de basis hetzelfde is. De vernieuwde BMW 7-serie liet overigens vorige week al kort even een deel van zijn neus zien op gelekt beeld.

Reken ondanks de bekende lijnen op een hoop nieuwe technologie. BMW-topman Oliver Zipse liet eerder deze maand weten dat er wel Neue Klasse-snufjes naar de 7-serie komen. Vooral voor de elektrische i7 is dat uiteraard interessant nieuws. Ga er maar vanuit dat de laadsnelheid een flinke stap gaat maken en dat ook de actieradius er stevig op vooruitgaat. We rekenen ook op nieuw infotainment zoals we dat in de iX3 al hebben gezien en ongetwijfeld zet BMW een stap op autonoom gebied met de 7-serie. Komende herfst tijdens de IAA zou een logisch onthullingsmoment zijn.