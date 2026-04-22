Grondig vernieuwde BMW 7-serie is de eerste met een V8

‘De meest uitgebreide facelift in de historie van BMW’, noemt BMW wat er nu gebeurt met de 7-serie. Toch blijft de toplimousine vooral zichzelf en is de Neue Klasse qua design en techniek slechts beperkt aanwezig. Behalve in het interieur!

Wat je ook van de in 2022 gelanceerde BMW 7-serie G70 vindt, een waagstuk was het zeker. In plaats van een conventionele, ingetogen en chique limousine presenteerde BMW destijds een vrij lompe, hoge en prominent aanwezige auto, die op geen enkele manier voor wat anders te verwarren is en qua ‘road presence’ niet ver van Rolls-Royce of Bentley afzit. Inmiddels zijn we een paar jaar verder en is bij BMW het volgende designhoofdstuk aangebroken. De iX3 is de eerste in de Neue Klasse-reeks en dient als blauwdruk voor vrijwel alles wat gaat volgen, van 3-serie tot (facelift) 5 serie en ook de X5. Maar niet de 7-serie, want die mag qua exterieurdesign in hoge mate zichzelf blijven. We zien nog altijd een front met een gigantische grille, zij het nu met horizontale lamellen. De verlichting bestaat nog steeds uit twee lagen, al zijn zowel de bovenste als de onderste units strakker van vorm. De hele bumper is anders en dat geldt zelfs ook voor de motorkap, zodat er ondanks de herkenbare stijl toch nog veel is gewijzigd.

Aan de achterkant geldt in grote lijnen hetzelfde, al zien we hier wel wat meer Neue Klasse-invloeden. De achterlichten lopen net als bij de iX3 ver naar het midden door, zonder elkaar te raken. Ze hebben een iets meer afgeronde vorm en een duidelijke omlijsting, die ook het knopje voor de achterklep en de achteruitrijcamera bevatten. Daarmee is het centraal geplaatste BMW-logo een stuk minder complex, want voorheen zat die camera daar met een sproeier in verwerkt. De achterbumper is wat opgeruimder, onder meer door een lagere plaatsing van de reflectoren. Het visuele feestje wordt afgemaakt door een nieuw en nog uitgebreider kleurenpalet, bestaande uit meer dan 500 kleuren en kleurcombinaties. Ook op wielengebied is er nieuws: ze zijn nu tot 22 inch groot, terwijl 21 inch tot nu toe het maximum was.

Metamorfose

Waar je aan de buitenkant nog zou kunnen denken dat BMW zich aardig in heeft gehouden, is dat gevoel meteen voorbij als je een deur opent. Dat gaat desgewenst volautomatisch en onthult een interieur dat qua opzet en vormgeving sterk doet denken aan dat van de iX3. Operating System X domineert dus het beeld, inclusief schuingetrokken 17,9-inch touchscreen en de brede ‘schermenbalk’ direct onder de voorruit. Wel valt op dat alles nog wat fraaier is afgewerkt dan in een iX3, maar dat is een 7-serie natuurlijk aan zijn stand verplicht. De zitpositie, we konden het al even proberen, is uitstekend, anders dan je misschien zou verwachten van zo’n combinatie van een klein stuur en een hoog scherm.

Net als voorheen is de 7 er in maar één lengtemaat. Daarmee wijkt BMW af van het beleid van concurrent Mercedes, dat de S-klasse inclusief Maybach in maar liefst drie verschillende lengtematen aanbiedt. De lengte van een 7 is vergelijkbaar met die van de middelste van die drie, dus de S-klasse Lang. Hij biedt uiteraard veel beenruimte achterin en is net als voorheen tegen meerprijs verkrijgbaar met het kamerbrede ‘theatre screen’, dat met een aanraking op het kleine schermpje in de deur uit het plafond neerdaalt. Het scherm is verbeterd, is nu een volledig touchscreen en is voorzien van een camera die ‘conference calls’ mogelijk maakt. Hoe graag we claims in persberichten ook als onzin terzijde schuiven, deze toepassing lijkt ons best nuttig in een directielimousine.

Elektrisch en plug-in

Onderhuids zijn er ook Neue Klasse-elementen, maar wel beperkt. De volledig elektrische i7 krijgt géén 800V-infrastructuur en houdt het dus ook bij maximaal 250 kW snelladen. Daarmee loopt de i7 duidelijk achter bij de iX3 en de i3, toch een wat vreemde situatie. Wel krijgt de i7 een nieuwe accu met de Gen6-cellen van de Neue Klasse-auto’s, met dank aan Rimac overigens. Die nieuwe accu meet 112,5 kWh, tegen 101,7 voor het uitgaande model. Het rijbereik gaat van maximaal 612 naar maximaal 707 kilometer, toch significant meer.

De i7 is er als xDrive50, xDrive60 en M70. De oplettende lezer heeft het nieuws meteen door, want de 50 is tot nu toe een achterwielaandrijver. De nieuwe houdt zijn vermogen van 313 pk, maar drijft nu dus wel alle wielen aan. De xDrive60 levert 544 pk, de M70 krijgt 680 pk. Daarmee knal je in 3,8 tellen van 0 naar 100, voor wie dat interessant vindt.

Wie zich liever niet tussen het leasegepeupel bij de snellader mengt, kan uiteraard nog altijd voor een plug-in hybride gaan. Op dat vlak is er keuze uit een 489 pk sterke 750e en een nu 612 pk sterke M760e, allebei met zescilinder-in-lijn en vierwielaandrijving. Het elektrische rijbereik ligt zo rond de 80 kilometer en behalve het wat verhoogde vermogen van de M-versie verandert er maar weinig aan deze PHEV’s.

Puur op benzine

Maar stel nu dat je helemaal een broertje dood hebt aan alles met een stekker, en gewoon lekker op benzine of diesel wilt rijden. Dan is er absoluut ook goed nieuws bij deze nieuwe 7, want juist op dat vlak gaat er veel veranderen. De dieselgestookte 740d blijft, maar krijgt gezelschap van een 740 xDrive op benzine die in Europa de eerste benzine-optie zónder serieuze hybride-ondersteuning wordt. De 740 xDrive heeft een 3-liter zescilinder, levert 400 pk, zoeft van 0 naar 100 in 5,1 seconden en verbruikt op papier zo’n 1 liter per 12 kilometer.

Het allerbeste nieuws voor de benzineliefhebber is echter de komst van een derde M Performance-model, naast de i7 M70 en M760e dus. Die auto is nog in nevelen gehuld, maar BMW verklapt al wel dat deze versie een heuse V8 onder de kap krijgt. Voor ons Europeanen is dat de eerste keer dat de G70-7-serie met acht cilinders leverbaar wordt, toch een bijzondere stap in deze elektrificatietijden.

De vernieuwde BMW 7-serie gaat na de zomer in productie, al begint het dan met de volledig elektrische en mild-hybride versies. De plug-in hybrides komen pas in november, de V8-topper wordt op een later moment eerst nog nader toegelicht.