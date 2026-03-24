GroenLinks-PvdA stelt maximumprijzen aan de pomp voor

GroenLinks-PvdA wil maximumprijzen voor benzine en diesel om de stijgende rekening aan de pomp te beperken. Partijleider Jesse Klaver heeft het plan dinsdag toegelicht in een gesprek met minister-president Rob Jetten. Die sprak na afloop van "een hele interessante suggestie", die woensdag zeker aan de orde komt in een debat over de economische gevolgen van de oorlog in Iran.

GroenLinks-PvdA wijst al langer naar de situatie in België, waar de brandstofprijzen stukken lager liggen dan in Nederland. Dat heeft deels te maken met accijnzen, maar komt ook doordat de overheid daar paal en perk stelt aan de prijzen die tankstations mogen vragen. In het debat van woensdag komt de linkse oppositiepartij met een oproep om dat ook in Nederland in te voeren.

Met name de rechtse oppositie roept op de accijnzen te verlagen. Dat is een snellere route, die evenwel veel belastinggeld kan kosten. Dat komt ook nog eens grotendeels terecht bij mensen met hogere inkomens, omdat die gemiddeld meer kilometers rijden en grotere auto's hebben.

Jetten wil nog niet zeggen of het kabinet het voorstel van GroenLinks-PvdA omarmt. Maar: "Dat is een van de opties waar we heel serieus naar kijken", zei hij. De premier benadrukte ook dat het kabinet "heel goed nadenkt" over welke maatregelen het neemt om de prijsstijgingen te beperken of te compenseren. "Want het gaat al snel om miljarden aan belastinggeld." Dat geld moet "zo gericht mogelijk" worden ingezet.

Het kabinet zette vorige week al wat mogelijke maatregelen op een rijtje. Het kijkt onder meer naar een energietoeslag, een prijsplafond voor gas en stroom, het tijdelijk verlagen van de energiebelasting en brandstofaccijnzen en het verhogen van de maximale onbelaste reiskostenvergoeding, de huurtoeslag en het wettelijk minimumloon.