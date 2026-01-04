Ga naar de inhoud
MENU

Menu

Auto's
Kenteken

Groen rukt op als kleur in Nederlands wagenpark, mede dankzij populairste auto

Minder saai

15
Skoda Elroq Kia EV3

Nederlandse auto’s krijgen steeds minder ‘saaie’ kleuren. Terwijl zwart, grijs en wit steeds minder vaak op de bestelbon worden aangevinkt, is groen bezig aan een opmars.

Auto’s in (zilver)grijs, zwart, wit en blauw domineren het straatbeeld nog altijd. De afgelopen vijftien jaar waren dit veruit de populairste kleuren. In 2020 kreeg maar liefst 90,6 procent van alle nieuwe auto’s een van deze vier kleuren. Dat meldt website Kenteken.tv op basis van RDW-gegevens.

Wit is uit de gratie

De afgelopen jaren is het aandeel van deze ‘veilige’ kleuren echter in babystapjes afgenomen. In 2024 waren deze vier kleuren nog goed voor 87,6 procent van alle personenauto’s, maar in 2025 daalde dat aandeel tot ‘slechts’ 85,6 procent.

De lichte daling wordt vooral veroorzaakt doordat steeds minder mensen voor de kleur wit kiezen. In 2020 was een op de vijf nieuwe auto’s nog voorzien van de sneeuwkleur, maar in 2025 was dat aandeel gedaald tot 15,1 procent.

De comeback van groen

Bij de overige kleuren is vooral de stijging van groen opvallend. Sinds 2020 is deze kleur bezig aan een opmars. Vijf jaar geleden bedroeg het marktaandeel van groen 1,4 procent, maar in 2025 is dit gestegen naar 7,5 procent. Dat komt mogelijk deels doordat de meestverkochte auto van het afgelopen jaar, de Skoda Elroq, opvallend vaak in de kleur groen werd aangeschaft.

In het geval van groen kunnen we beter spreken van een comeback, want halverwege de jaren 90 was groen veruit de populairste autokleur, zoals te zien is in onderstaande grafiek. Ook bruin en paars doen het steeds beter, maar in absolute zin gaat het daarbij nog altijd om marginale aantallen in vergelijking met de populairste kleuren. Hieronder zie je de kleurentrends die Kenteken.tv registreert.

Kleuren Nederlandse auto's Kenteken.tv

Hoe duurder, hoe kleurlozer

Opvallend is dat auto’s steeds minder kleurrijk worden naarmate de verkoopprijs stijgt. 2025 was geen uitzondering op deze regel. Want hoe duurder de auto, hoe groter de kans dat je een grijze of zwarte auto aantreft. Opvallend is dan weer dat wit bij het duurdere segment juist mínder voorkomt dan bij goedkopere auto’s.

Renault Twingo

Als veel mensen de nieuwe Renault Twingo in deze kleur bestellen rukt de groene auto verderop in 2026. 

    15 Bekijk reacties
    Skoda Skoda Elroq Nieuwe auto's

    Ontdek deze occasions: had je ze al gezien?

    Skoda Elroq 60 Sportline 204pk | 428km WLTP range | Elek. stoel | Head up display | Canton Sound | Adaptive Cruise |

    Skoda Elroq 60 Sportline 204pk | 428km WLTP range | Elek. stoel | Head up display | Canton Sound | Adaptive Cruise |

    • 2026
    • 10 km
    € 46.949
    Skoda Elroq 60 Business Edition | 20 inch velgen 'Vega'

    Skoda Elroq 60 Business Edition | 20 inch velgen 'Vega'

    • 2026
    • 13 km
    € 39.072
    Skoda Elroq 60 Business Edition | 19 inch velgen 'Antraciet Regulus'

    Skoda Elroq 60 Business Edition | 19 inch velgen 'Antraciet Regulus'

    • 2026
    • 16 km
    € 40.762

    Lees ook

    Nieuws
    Skoda Elroq

    Razend populaire Skoda Elroq tijdelijk een paar duizend euro goedkoper

    Nieuws
    Skoda Elroq & Kia EV3

    Skoda Elroq of Kia EV3: welke wordt de koning van de Nederlandse automarkt

    Nieuws
    Skoda Elroq

    Skoda Elroq nu al goed voor 100.000 exemplaren

    Skoda Elroq & Kia EV3

    Dubbeltest: Kia EV3 vs. Skoda Elroq - De toegang tot de 500km+ club

    Skoda Elroq RS

    Test: Skoda Elroq RS - snel, maar de beleving mist

    Gerelateerde forum topics

    Lezersreacties (15)

    Reageren

    Maak melding van misbruik

    Let op! Deze functie is niet bedoeld om zelf een commentaar toe te voegen. Optioneel kun je er een opmerking bij plaatsen.

    Er is iets mis gegaan. Probeer het later nog eens of e-mail ons.