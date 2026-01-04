Auto’s in (zilver)grijs, zwart, wit en blauw domineren het straatbeeld nog altijd. De afgelopen vijftien jaar waren dit veruit de populairste kleuren. In 2020 kreeg maar liefst 90,6 procent van alle nieuwe auto’s een van deze vier kleuren. Dat meldt website Kenteken.tv op basis van RDW-gegevens.

Wit is uit de gratie

De afgelopen jaren is het aandeel van deze ‘veilige’ kleuren echter in babystapjes afgenomen. In 2024 waren deze vier kleuren nog goed voor 87,6 procent van alle personenauto’s, maar in 2025 daalde dat aandeel tot ‘slechts’ 85,6 procent.

De lichte daling wordt vooral veroorzaakt doordat steeds minder mensen voor de kleur wit kiezen. In 2020 was een op de vijf nieuwe auto’s nog voorzien van de sneeuwkleur, maar in 2025 was dat aandeel gedaald tot 15,1 procent.

De comeback van groen

Bij de overige kleuren is vooral de stijging van groen opvallend. Sinds 2020 is deze kleur bezig aan een opmars. Vijf jaar geleden bedroeg het marktaandeel van groen 1,4 procent, maar in 2025 is dit gestegen naar 7,5 procent. Dat komt mogelijk deels doordat de meestverkochte auto van het afgelopen jaar, de Skoda Elroq, opvallend vaak in de kleur groen werd aangeschaft.

In het geval van groen kunnen we beter spreken van een comeback, want halverwege de jaren 90 was groen veruit de populairste autokleur, zoals te zien is in onderstaande grafiek. Ook bruin en paars doen het steeds beter, maar in absolute zin gaat het daarbij nog altijd om marginale aantallen in vergelijking met de populairste kleuren. Hieronder zie je de kleurentrends die Kenteken.tv registreert.

Hoe duurder, hoe kleurlozer

Opvallend is dat auto’s steeds minder kleurrijk worden naarmate de verkoopprijs stijgt. 2025 was geen uitzondering op deze regel. Want hoe duurder de auto, hoe groter de kans dat je een grijze of zwarte auto aantreft. Opvallend is dan weer dat wit bij het duurdere segment juist mínder voorkomt dan bij goedkopere auto’s.