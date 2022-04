Uit de door Independer opgevraagde data blijkt dat het aantal openbare laadpunten sinds 2015 is gestegen van 12.000 stuks naar maar liefst 70.000. Met een groeifactor van 5,8 is het aantal openbare laadpunten tussen 2015 en 2021 daarmee rap gestegen, maar in diezelfde periode nam het aantal volledig elektrische personenauto's veel sneller toe. In 2015 waren dat er volgens de gegevens van RDW en RVO nog 7.000, inmiddels zijn dat er maar liefst 243.662. Dat komt neer op een procentuele toename van 3.470 procent.

In Zuid-Holland ben je wat beschikbaarheid van openbare laadpunten betreft het beste af. Daar zijn volgens de analyse van Independer 9,3 laadpalen per 1.000 huishoudens beschikbaar. Het aanbod in Noord-Holland ontloopt dat van Zuid-Holland met 9,1 openbare laadpalen per 1.000 huishoudens nauwelijks. De provincie Limburg heeft het wat laadpunten betreft minder goed voor elkaar. In totaal zijn er 1.241 openbare laadpunten, wat neerkomt op 2,3 exemplaren per 1.000 huishoudens. Vorig jaar was Drenthe de provincie met het laagste aantal laadpalen per 1.000 huishoudens, daar zijn per 1.000 huishoudens inmiddels 2,7 openbare laadpunten. Ook in Groningen (2,3), Friesland (2,4), Zeeland (2,9) en Overijssel (3,4) blijft het aantal laadpunten per 1.000 huishoudens ver achter bij dat in Noord- en Zuid-Holland. Leuk weetje: de Gelderse gemeente West Maas en Waal is de enige gemeente in Nederland waar geen enkel publiek laadpunt is te vinden.

Ook interessant: het aantal boetes dat aan zogenoemde laadpaalklevers wordt uitgedeeld, neemt aanzienlijk toe. Vorig jaar zijn meer dan 9.000 boetes uitgedeeld aan personen die onterecht een laadpunt bezet hielden. Dat waren er ruim 30 procent meer dan in 2020. Amsterdam, Rotterdam en Den Haag zijn met achtereenvolgens 1.599, 1.194 en 1.270 uitgeschreven boetes goed voor grofweg 45 procent van het totaal. Ook in Leiden (508 bonnen), Tilburg (288), Utrecht (259), Arnhem (251) en Groningen (238) werden relatief veel van dergelijke bekeuringen uitgedeeld.