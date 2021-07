Grijs kenteken: dit zijn de vereisten in Nederland

De fiscale regelgeving rondom de auto lijkt soms een ondoordringbaar woud. Het grijze kenteken, dat bedoeld is om ondernemers een belastingvoordeel te bieden bij zakelijk gebruik van de bedrijfsauto, kent een aantal belangrijke vereisten. Niet iedere auto waarvan de achterbank eruit is gesloopt komt namelijk in aanmerking voor belastingvoordelen.

Veranderingen in de Nederlandse autobelastingen zijn schering en inslag. Het grijze kenteken is daarvan een voorbeeld: voor 1988 kon je namelijk als particulier simpelweg volstaan met het verwijderen van de achterbank van je hatchback om belastingvoordelen te ontvangen. Uiteraard maakten veel mensen hiervan gretig gebruik, waardoor de overheid gaandeweg steeds meer eisen toevoegde aan het lijstje waaraan je moest voldoen om in aanmerking te komen voor het belastingvoordeel. Vanaf 2005 geldt het fiscale voordeel alleen nog maar voor ondernemers. Dat betekent niet dat je als particulier geen auto met grijs kenteken kunt rijden, maar je moet dan wel gewoon bijna de volle mep aan mrb en eventueel verschuldigde bpm betalen. Alleen mindervaliden die voor hun vervoer afhankelijk zijn van een bestelauto komen nog in aanmerking voor een uitzondering.

Per voertuigcategorie zijn dit vandaag de dag de vereisten waar een grijs kenteken voor de belastingdienst aan moet voldoen:

Grote bestelauto

Grote bestelauto's met één zitrij moeten een laadruimte van minimaal twee meter in de lengte hebben. Daarnaast moet de laadruimte minimaal 1,3 meter hoog zijn over een breedte van minimaal 20 centimeter en een lengte van ten minste twee meter. Voor het meten van de laadruimte moet de bestuurdersstoel in de fabrieksmatige achterste stand staan en mag de rugleuning wel rechtop staan. Overigens vereist de fiscus geen vast tussenschot bij dit type bestelauto.

Bestelauto met verhoogd dak

Deze categorie richt zich op kleinere bestelauto's. Daarvan moet het dak van de laadruimte minimaal 25 centimeter hoger zijn dan de bovenkant van de portieropening van de bestuurder. Dit verklaart waarom veel omgebouwde stationwagons, maar ook sommige pick-ups een verhoogd dak hebben. Verder mag alleen aan de rechterzijde van de laadruimte een zijruit zijn aangebracht, aan de linkerkant van de laadruimte mogen zelfs geen zijruiten zitten. Voor de laadruimte geldt dat deze minimaal 98 centimeter hoog moet zijn over een minimale lengte en breedte van respectievelijk 125 en 20 centimeter. Direct achter bestuurderszitplaats moet over de gehele breedte van de bestelauto een vaste schotje zitten van tenminste 30 centimeter hoog. Deze hoeft dus niet tot aan het dak door te lopen

Middelgrote bestelauto zonder verhoogd dak

De ombouw van een SUV naar grijs kenteken is in trek bij ondernemers. Dat ombouwen kan ook zonder het dak te verhogen, maar dan moet er een vaste tussenwand achter de voorstoelen zijn aangebracht over de volledige breedte en hoogte van de auto. Deze wand mag één of meer vaste ramen naast elkaar hebben met een hoogte van maximaal 40 centimeter. Voor het formaat van de laadruimte geldt dat deze minimaal 125 centimeter lang en ten minste 98 centimeter hoog moet zijn over een lengte en breedte van ten minste 125 en 20 centimeter. Ook moeten alle achterste zijruiten vervangen zijn door panelen van 'ondoorzichtig en vormvast materiaal', wel mag aan de rechterzijde van de laadruimte nog één zijruit doorzichtig blijven. Overigens mag je de ondoorzichtige panelen niet in de bestaande raamrubbers plaatsen en moeten ze rechtstreeks aan de carrosserie vastgelast of -gelijmd worden. Het simpelweg blinderen van de bestaande ruiten is dus nadrukkelijk niet toegestaan!

Bestelauto met enkele cabine en open laadbak

Voor een bestelauto uit deze categorie geldt dat de laadbak minimaal 125 centimeter lang en 20 centimeter breed moet zijn. Die breedte zal bij de meeste auto's vermoedelijk niet zo'n probleem zijn. Verder moet de achterwand van de cabine de volle breedte en hoogte beslaan en mag deze maximaal 115 centimeter achter, jawel, het achterste punt van het stuur gemonteerd zijn. Deze wand mag geen ramen hebben die kunnen worden geopend, wat bij pick-ups af-fabriek vaak wel het geval is. In dat geval moeten die ruiten onklaar worden gemaakt. Aanvullende eisen zijn dat er geen klapstoeltjes of banken achter de voorste zitplaatsen mogen zijn aangebracht en dat de laadbak geen vaste overkapping mag hebben. In dat geval moet de auto namelijk voldoen aan de vereisten voor een bestelauto met gesloten laadruimte. Wel staat men een afdekzeil of een plat deksel toe, maar die mag dan dus geen 'permanente' bevestiging hebben.

Bestelauto met dubbele cabine (met gesloten laadruimte of open laadbak)

Dit is de categorie met de grootste waslijst aan vereisten, omdat het in feite op twee voertuigtypen toepasbaar is. Voor de dubbele cabine geldt dat er slechts één extra rij zitplaatsen gemonteerd mag zijn. De achterwand van de cabine moet direct achter de achterbank zitten en de volle breedte en hoogte van de cabine beslaan. Wel mag er in deze wand ook weer een raam zijn gemonteerd volgens dezelfde voorschriften als bij de andere voertuigcategorieën. De laadruimte moet minimaal 150 centimeter lang zijn en tenminste twee derde deel van de lengte beslaan die de laadruimte zou hebben als de achterbank er niet in zat. Nu wordt het echt ingewikkeld. Het meetpunt voor die 'volledige laadruimte' begint op 115 centimeter achter het achterste punt van het stuur. Daarnaast moet minimaal 40 procent van de werkelijke lengte van de laadruimte zich vóór het middelpunt van de achteras bevinden.

Bij de open laadbak is het net als bij de enkele cabine vereist dat deze geen vaste overkapping heeft. Voor de gesloten laadruimte geldt dat deze minimaal 130 centimeter hoog moet zijn over een lengte en breedte van minimaal 150 en 20 centimeter. Voor de zijruiten gelden dezelfde vereisten als de andere categorieën. Is de hoogte van de cabine lager dan 130 centimeter? Dan moet de overgebleven laadruimte minimaal twee keer de lengte van de cabine hebben. De lengte van die cabine wordt gemeten tussen het achterste punt van het stuur en het schot tussen de cabine en de laadruimte.

Belastingvoordeel

Voldoet je auto aan deze vereisten? Dan wordt hij aangemerkt als bestelauto volgens de belastingregels. Dat betekent dat je dan ook meteen in aanmerking komt voor de geldende belastingvoordelen, mits je bij de belastingdienst te boek staat als ondernemer. Deze vereisten betekenen overigens dat kleine auto's die ingericht zijn voor goederenvervoer, zoals de Renault Zoe Cargo en de Yaris Ecovan, niet onder het voordelige belastingregime vallen. Interessant genoeg staat dat los van hoe de RDW zo'n auto aanmerkt. Een auto kan volgens de RDW een bestelbus zijn en dus een bedrijfswagenkenteken met een 'V' krijgen, zonder aan de door de belastingdienst gestelde eisen te voldoen. Dit was bijvoorbeeld het geval bij de Mercedes-X-klasse in deze test, die met achterbank en de standaard laadbak niet aan de eisen voldoet. Pick-ups moeten in zo'n geval ofwel hun achterbank verruilen voor een tussenschot, ofwel worden verlengd. Dat gebeurde dus ook met de X-klasse, nadat Volkswagen het eerder deed met de Amarok. Beide auto's krijgen speciaal voor Nederland een verlengde laadbak mee.