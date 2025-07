Grenzeloos populaire Volvo XC60 krijgt nieuwe geboortegrond

Leeftijd is maar een getal. Dat bewijst de Volvo XC60. Ondanks dat het huidige model al zeven jaar oud is, is het jaar in jaar wereldwijd de populairste Volvo. Ook in de Verenigde Staten is de XC60 het populairste model van Volvo. Van de ruim 125.000 Volvo's die in 2025 in de Verenigde Staten werden verkocht, waren er 38.892 stuks een XC60. De XC60 moest de XC90 (39.492 stuks) er vorig jaar nipt voor zich dulden, maar over de eerste zes maanden van dit jaar is de XC60 zijn grote broer de baas. Dit jaar zijn er in de Verenigde Staten 64.680 auto's verkocht, waarvan er bijna 34 procent (21.907 stuks) een XC60 waren. Om het lokale succes van de Volvo XC60 te kunnen waarborgen, voegt Volvo de SUV toe aan zijn Amerikaanse productieportfolio.

Vanaf eind 2026 moeten de eerste exemplaren van de Volvo XC60 in Volvo's fabriek in Ridgeville (South Carolina) van de band lopen. Daar produceert Volvo ook de EX90 en de Polestar 3. Volgens Volvo is het ook in de VS produceren van de XC60 in lijn met het voornemen van het merk om 'te bouwen waar het verkoopt' en dat het de positie 'en aantrekkelijkheid op de Amerikaanse markt versterkt'. Dat de Amerikaanse president Donald Trump dreigt met stevige importheffingen voor producten uit de Europese Unie, zal daar vast een rol bij spelen. De Volvo XC60 wordt momenteel in Zweden geproduceerd en ziet daarnaast ook in China, India, en Maleisië het levenslicht.