Great Wall haalt Wey en Ora naar Europa

Great Wall is een Chinese fabrikant die niet alleen onder eigen naam auto's verkoopt, maar ook modellen produceert onder de merknamen Haval, Wey, Ora. Volgend jaar maakt Wey de oversteek naar Europa. In München laat dat merk al twee van zijn voor ons continent bedoelde types zien.

Chinese modellen hebben meer dan eens bijzondere namen en zeker Great Wall heeft daar een handje van. Zowel Wey als Ora laat in München nieuwe modellen zien. Wey duikt voor zijn naamgeving de koffiecorner in terwijl Ora iets met dieren heeft.

Ora 02 Cat

Ora is een merk van Great Wall dat enkel elektrische auto's met een markante, retro vormgeving heeft. Hoewel Ora in China al even de R1 en R2 verkoopt, zijn het de recentere types die de aandacht trekken. Zo maakten we in augustus vorig jaar kennis met de Ora Haomao, wat zich laat vertalen naar 'Goede Kat'. De reeds genoemde R1 en R2 heten inmiddels Zwarte Kat en Witte Kat. Dat heeft allemaal niets met grenzeloze dierenliefde van het hogere management van Ora te maken. De kat-aanduidingen zijn afgeleid van een in de jaren zestig door voormalig Chinees staatshoofd Deng Xiaoping gedane uitspraak 'Black cat or white cat, if it can catch mice, it's a good cat."

Terug naar de Goede Kat. Dat blijkt echt een goed exemplaar, daar Great Wall heeft besloten om die auto simpelweg als 02 Cat naar Europa te halen. Het poezelige uiterlijk van de Ora Cat moet vooral een jonge kopersgroep aanspreken. De Ora 02 Cat is een 4,24 meter lange elektrische hatchback met een 171 pk en 250 Nm sterke elektromotor die de voorwielen aandrijft. De 02 Cat komt op de markt met een 48 kWh en een 63 kWh accu, goed voor respectievelijk 300 en 400 WLTP-kilometers. In 8,5 tellen zoemt de 02 Cat naar 100 km/h en zijn topsnelheid bedraagt 160 km/h. De 02 Cat krijgt onder meer een groot 20,5-inch display in het interieur, moet op de snelweg semi-autonoom kunnen rijden en is dus volgestopt met camera's en sensoren.

Ora 03 Cat

De Ora-koek is nog niet op, het merk komt namelijk ook met de 03 Cat. Dat is de voor Europa bestemde versie van de minstens zo opvallende - jawel - Lightning Cat. Deze gelikt gelijnde en met Porsche-invloeden doorspekte retro-EV is 4,88 meter lang en heeft een wielbasis van 2,87 meter. De vierwielaangedreven 03 Cat is veel potenter dan de 02 Cat. Hij heeft namelijk twee samen 408 pk en 680 Nm sterke elekromotoren die hem in zo'n 3 tellen naar 100 km/h afschieten. Zijn topsnelheid: 180 km/h. De 03 Cat krijgt daarbij ook een groter 82 kWh accupakket, goed voor een actieradius van zo'n 450 WLTP-kilometers. Ook deze EV is afgeladen met camera's en sensoren. Of een uiteindelijke productieversie van Ora's Kever lookalike ook naar Europa komt? We wagen het te betwijfelen..

Wey Coffee 01

De Coffee 01 is een SUV die in China Mocca heet. Wat afmetingen betreft is de Coffee 01 dan ook gelijk aan de Mocca en meet dus 4,88 meter in de lengte. De wielbasis bedraagt 2,92 meter. Daarmee schurkt hij wat formaat betreft dicht aan tegen de 4,94 meter lange Mercedes-Benz GLE. In China is de Mocca leverbaar met een 213 pk sterke geblazen 2.0 en een negentraps automaat met dubbele koppeling, al zegt Wey een plug-in hybride versie met een ruim 41,8 kWh accupakket naar Europa te halen. Wey wil in Europa immers alleen plug-ins verkopen. Die versie heeft een 204 pk sterke benzinemotor die volgens de Miller-cyclus loopt en samenwerkt met een 184 pk sterke elektromotor op de achteras. Het systeemvermogen bedraagt een bepaald niet kinderachtige 476 pk en 847 Nm. In elektromodus bedraagt de topsnelheid 135 km/h. Interessanter is de elektrische actieradius, die ligt namelijk op zo'n 150 kilometer!

De eerste exemplaren van de Coffee 01 worden medio volgend jaar geleverd in Duitsland waar het ook zijn eerste Europese Brand Experience Center opent.

Wey Coffee 02

Wey laat in München ook de Coffee 02 zien. Het blijft in de koffiesferen, want ook de Coffee 02 heeft in China een lekker eigenwijze koffienaam: Latte. Dat model, in feite de opvolger van Wey's VV5, is 4,67 meter lang en heeft een wielbasis van 2,75 meter. Dit type is wat formaat betreft vergelijkbaar met de slechts enkele mm's kortere Mercedes-Benz GLC. De Latte is in China verkrijgbaar met een geblazen 2.0 en met een 1.5 turbo, al is die laatste gekoppeld aan een hybridesysteem. Ook deze SUV heeft een negentraps automaat met dubbele koppeling.

Definitieve specificaties van de Europese versies zijn er nog niet en ook geeft Wey niet aan of het merk ook naar Nederland komt.

Chinese merken

De lijst met Chinese automerken met Europese ambities krijgt er dus weer twee namen bij. Zo is Aiways in Europa actief met de U5, verkoopt Geely's Lynk & Co de 01 en ook Polestar is op de Europese automarkt bepaald geen vreemde. De lijst gaat verder met merken als Xpeng, Seres, BYD, Nio, Byton en Hongqi. Tenslotte is het van origine Britse MG in feite ook als een Chinees merk te beschouwen,