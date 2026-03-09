Great Wall is present in Europa, maar wel op kleine schaal. Daar moet verandering in komen met een ‘reset’, die behalve veel nieuwe modellen ook een sterke nadruk op auto’s mét een verbrandingsmotor brengt.

In Nederland kennen we Great Wall Motor (GWM) nog niet, maar in onder meer Duitsland kun je de producten van deze Chinese autobouwer wel tegenkomen. In het geval van één specifieke GMW Ora Funky Cat gebeurde dat zelfs tot ergernis van veel Tesla-rijders, maar dat geheel terzijde. Ora is één van de submerken van Great Wall, dat in Europa ook in het VK, Ierland, Zweden, de Baltische staten, Bulgarije en IJsland actief is. Maar wel steeds minder actief, meldt Reuters. Great Wall verkocht in 2025 nog maar 3.500 auto’s in de genoemde landen, 30 procent minder dan in het al tegenvallende jaar 2024.

Er moet dus wat veranderen voor Great Wall, dat de ambitie heeft 1 miljoen auto’s buiten China te verkopen tegen het einde van dit decennium. Dat is een verdubbeling ten opzichte van 2025 en om dat doel te bereiken, is succes in Europa volgens een door Reuters aangehaalde expert noodzakelijk. “Je kunt naar Afrika en het Midden-Oosten gaan, maar het grote volume vind je daar niet. Ik zie niet in hoe Great Wall zijn doelen kan halen zonder Europa”. Dat het Midden-Oosten momenteel vrij letterlijk in puin ligt, speelt daarbij overigens ook nog mee.

Om die enorme groei mogelijk te maken, lijkt Great Wall de focus te willen verleggen. Volgens GWM’s designbaas Andrew Dyson wil het merk zich meer richten op de markten in Europa die nog niet de infrastructuur hebben voor grootscheepse elektrificatie. Daarom komen er nieuwe modellen deze kant op die steeds vaker juist wel voorzien zullen zijn van een verbrandingsmotor, al dan niet gekoppeld aan een elektromotor. Volgens Dyson is inzetten op benzinemodellen en hybrides de weg naar succes voor GWM. Nieuwe dealers, een breed spectrum aan carrosserievarianten en het verbeteren van de restwaardevooruitzichten horen trouwens ook bij de strategie.

Sceptici zouden trouwens zomaar kunnen denken dat Great Walls plotselinge interesse in niet-elektrische voertuigen voortkomt uit een wens om Europese importheffingen voor (specifiek) elektrische auto’s uit China te omzeilen, maar dat lijkt hier niet het geval. GWM lijkt op het gebied van hybrides en benzineauto’s simpelweg meer ruimte voor zichzelf te zien. Bovendien kan het die importheffingen al omzeilen met een ander plan, namelijk een Europese fabriek die tot 300.000 auto’s per jaar moet gaan bouwen.