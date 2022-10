GP Verenigde Staten: Tijdschema, standen, circuitinfo

Tijdschema GP Verenigde Staten

De Verenigde Staten loopt natuurlijk heel wat uurtjes 'achter' op Nederland en dat betekent dat je komend weekend in de avonduren voor de buis moet hangen om de actie in Austin live te volgen. De tweede vrije training en de kwalificatie zijn zelfs nachtwerk. De tweede vrije training duurt bovendien een halfuur langer dan gebruikelijk, omdat de teams in die sessie ook nieuwe banden testen voor Pirelli. Dat zou eerder ook al in Japan gebeuren, maar het slechte weer gooide toen roet in het eten. Overigens stond de bandentest hoe dan ook al gepland voor dit weekend, de sessie die in Japan in het water viel wordt bij de Mexicaanse GP ingehaald. Ook dan is er dus een extra lange vrije training.

Dag Sessie Tijdstip (Nederlandse tijd) Vrijdag 21 okt. Eerste vrije training 21:00 - 22:00 Vrijdag 21 okt. Tweede vrije training 00:00 - 01:30 Zaterdag 22 okt. Derde vrije training 21:00 - 22:00 Zaterdag 22 okt. Kwalificatie 00:00 - 01:00 Zondag 23 okt. Race 21:00 - 23:00

Kampioenschapstand

Met de tweede titel op zak is de voorsprong van Max Verstappen op zijn directe rivalen niet zo interessant meer. Des te interessant is wat er tussen die andere coureurs nog gebeurt. Zo zijn vooral Sergio Pérez en Charles Leclerc nog verwikkeld in een stevige strijd, met momenteel maar 1 punt verschil. Hoewel de titel natuurlijk het ultieme doel was, is de tweede plaats ook nog iets moois om voor te strijden. Zowel Pérez als Leclerc eindigde immers nog nooit zo hoog in het kampioenschap en zelfs nog niet eerder in de top 3.

Coureur Pt. T.o.v. nr. 1 1. Max Verstappen - Red Bull 366 2. Sergio Pérez - Red Bull 253 -113 3. Charles Leclerc - Ferrari 252 -114 4. George Russell - Mercedes 207 -159 5. Carlos Sainz - Ferrari 202 -164 6. Lewis Hamilton - Mercedes 180 -186 7. Lando Norris - McLaren 101 -265 8. Esteban Ocon - Alpine 78 -288 9. Fernando Alonso - Alpine 65 -301 10. Valtteri Bottas - Alfa Romeo 46 -320

Bij de constructeurs lijkt het nog slechts een kwestie van tijd voordat Red Bull zijn vijfde titel pakt. Mercedes moet ondertussen aardig aanpoten om nog kans te maken op de tweede plaats in het kampioenschap, want de achterstand op Ferrari bedraagt momenteel 67 punten. Spannender is het nog steeds tussen Alpine en McLaren. Na een dramatische GP van Singapore voor Alpine en juist een geweldig resultaat voor McLaren, sloeg Alpine in Japan terug en heroverde het de vierde plaats in het kampioenschap. Iets minder relevant maar voor de betreffende teams zeer belangrijk, is de strijd tussen Haas en AlphaTauri. Die teams staan nog steeds op gelijke hoogte, omdat er in Japan door hen geen punten werden gescoord.

Constructeur Pt. T.o.v. nr. 1 1. Red Bull 619 2. Ferrari 454 -165 3. Mercedes 387 -232 4. Alpine 143 -476 5. McLaren 130 -489 6. Alfa Romeo 52 -567 7. Aston Martin 45 -574 8. Haas 34 -585 9. AlphaTauri 34 -585 10. Williams 8 -611

Circuit

De tweede GP in de Verenigde Staten heet (in tegenstelling tot de GP in Miami) ook echt de GP van de Verenigde Staten. Het Circuit of the Americas in Austin was immers jarenlang de enige Amerikaanse gastheer voor de Formule 1. In 2012 keerde de F1 terug naar de VS na een afwezigheid van vier jaar en deed het voor het eerst het toen nog behoorlijk nieuwe circuit in Texas aan. Het Circuit of the Americas is ontworpen met enkele beroemde oudere circuits in het achterhoofd. De bochtencombinatie 2, 3 en 4 doen bijvoorbeeld denken aan de 'Esses' op Suzuka en 'Maggots and Becketts' op Silverstone. Een bijzonder uitdagend deel van het circuit, want een slechte exit in bocht 2 kan direct de snelheid in de daaropvolgende bochten verpesten. Het Circuit of the Americas biedt bovendien vaak een extra uitdaging door het hier en daar wat hobbelige karakter, al moet het dankzij nieuw asfalt minder erg zijn dan vorig jaar.

De coureurs leggen komende zondag in totaal 56 ronden af op het Circuit of the Americas, goed voor een totale afstand van ruim 308 km. Daarbij zal het vooral bij de start weer even oppassen zijn, want bocht 1 is een scherpe en blinde bocht bovenop een heuvel, die bovendien linksaf gaat. De eerste bochten op de meeste andere circuits zijn rechtsaf. Niet zelden schieten er bij de start coureurs iets rechtdoor het grote uitloopvlak op. De snelste raceronde staat op naam van Charles Leclerc, die in 2019 in 1:36,169 de dik 5,5 km lange baan over ging. In de kwalificatie vorig jaar klokte Max Verstappen een tijd van 1:32,910. Hij won de race vervolgens ook. Mocht Verstappen komend weekend weer winnen, dan evenaart hij Michael Schumacher en Sebastian Vettel met het meeste aantal overwinningen in één seizoen ooit. Daarbij moet wel gezegd worden dat Schumacher en Vettel het record pakten in kortere seizoenen.