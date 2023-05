GP van Emilia-Romagna afgelast

Het zat er al in en nu is het ook officieel: de Grand Prix van Emilia-Romagna van komend weekend gaat niet door. Er gaat een streep door het Formule 1-raceweekend vanwege de overstromingen in de regio.

De organisatie van de Formule 1 en de FIA hebben samen met de lokale autoriteiten en organisatoren besloten het raceweekend in Imola vanwege de overstromingen in Emilia-Romagna niet door te laten gaan. In een verklaring laat de F1 weten: "Het is niet mogelijk om het evenement veilig te organiseren voor onze fans, de teams en het personeel vanwege de situatie in de steden in de regio. Het zou niet juist zijn om nu nog meer druk uit te oefenen op de lokale autoriteiten en hulpdiensten in deze moeilijke tijd."

Eerder deze week kondigden de lokale autoriteiten code rood af vanwege verwachte extreme hoeveelheden neerslag. Dinsdag werden de reeds aanwezigen bij het circuit geëvacueerd en woensdag mocht er geen Formule 1-personeel die kant op. Op sociale media duiken beelden op van een deels ondergelopen Formule 2-paddock en ook staat de Santerno, de rivier pal naast het circuit, extreem hoog. Personeel van onder meer Alpine en Red Bull verbleef in hotels in de omgeving waar omheen de straten volledig ondergelopen waren.

Het is nog niet bekend of het raceweekend in Imola later dit jaar nog ingehaald wordt. Het is een drukke kalender dit seizoen, dus de kans lijkt klein. Het volgende raceweekend is volgende week. Dan reist de Formule 1 af naar Monaco.