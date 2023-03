GP Saoedi-Arabië: tijden, standen, circuitinfo, weersverwachting

De seizoensopener in Bahrein zorgde alweer voor het nodige spektakel. Nu is het bijna tijd voor de tweede race van dit Formule 1-seizoen: de Grand Prix van Saoedi-Arabië. Is Red Bull opnieuw oppermachtig, of wordt het net zoals vorig jaar een fotofinish?

Tijden Grand Prix Saoedi-Arabië

Net als in Bahrein wordt er in het donker gekwalificeerd en geracet in Saoedi-Arabië. Dat heeft als gevolg dat je hier in Nederland wat later voor de buis zit dan je misschien gewend bent, als je de actie live wilt volgen. De kwalificatie en de race beginnen allebei om 18 uur Nederlandse tijd. Vanwege de timing is de tweede vrije training het meest representatief voor de omstandigheden tijden de kwalificatie en de race.

Datum Sessie Tijd (NL) Vrijdag 17 mrt. Eerste vrije training 14.30 - 15.30 Vrijdag 17 mrt. Tweede vrije training 18.00 - 19.00 Zaterdag 18 mrt. Derde vrije training 14.30 - 15.30 Zaterdag 18 mrt. Kwalificatie 18.00 - 19.00 Zondag 19 mrt. Race 18.00

Stand in het kampioenschap

Er is pas één race geweest, dus de kampioenschapsstand zegt nog niet veel. Toch zijn er enkele opvallende zaken. Max Verstappen heeft voor het in eerst zijn carrière namelijk de seizoensopener gewonnen en gaat voor het eerst direct bij de start van het seizoen aan kop. Vorig jaar bleef hij puntloos in Bahrein vanwege een uitvalbeurt, best een verschil dus. Om eenzelfde reden is Charles Leclerc er nu juist nog niet bij in de top 10. Opvallend is verder de derde plaats van Fernando Alonso. Het wordt spannend wat de Spanjaard dit jaar kan klaarspelen, maar hij lijkt goede papieren te hebben om in de top mee te blijven doen.

Coureur Pt. 1. Max Verstappen - Red Bull 25 2. Sergio Pérez - Red Bull 18 3. Fernando Alonso - Aston Martin 15 4. Carlos Sainz - Ferrari 12 5. Lewis Hamilton - Mercedes 10 6. Lance Stroll - Aston Martin 8 7. George Russell - Mercedes 6 8. Valtteri Bottas - Alfa Romeo 4 9. Pierre Gasly - Alpine 2 10. Alexander Albon - Williams 1

Bij de teams zien we Red Bull fier aan kop gaan, want met een 1-2-finish hark je nogal wat punten binnen. Aston Martin op de tweede plaats ziet er bijzonder uit. De laatste keer dat dat team op de tweede plek in het kampioenschap stond, was in 2014 toen het nog Force India was. Dat is al even geleden. Het lijkt erop dat Ferrari en Mercedes vooral hun handen vol hebben aan Aston Martin en dat Red Bull vooralsnog een brug te ver is.

Constructeur Pt. Red Bull 43 Aston Martin 23 Mercedes 16 Ferrari 12 Alfa Romeo 4 Alpine 2 Williams 1 McLaren 0 Haas 0 AlphaTauri 0

Circuit

Het Jeddah Corniche Circuit is nog behoorlijk nieuw en staat pas voor de derde keer op de kalender. De eerste keer was eind 2021 en vervolgens racete de Formule 1 er begin vorig jaar weer. Het is een behoorlijk spectaculair circuit, vanwege de vele opeenvolgende hogesnelheidsbochten met enkel muren ernaast. Een fout op dit circuit kan je duur te komen staan. Érg duur, zo ondervond Mick Schumacher vorig jaar. Max Verstappen heeft ook een vervelende herinnering aan de muur op deze baan. In 2021 was hij bezig met mogelijk zijn beste kwalificatierondje ooit, totdat hij de muur raakte.

Met een gemiddelde snelheid van zo'n 250 km/h is alleen Monza een 'sneller circuit'. Het wordt dus mogelijk geen heel lange Grand Prix, al heeft het verleden bewezen dat er hier al snel iets gebeurt waardoor de race deels of zelfs geheel moet worden stilgelegd. Het circuit is relatief lang met dik 6,17 km en er zijn 50 rondjes nodig om tot een totale raceafstand van ruim 308 km te komen. Lewis Hamilton heeft de snelste raceronde in handen; hij reed in de chaotische race in 2021 in 1:30.734 de baan rond. De kans is groot dat dat ronderecord blijft staan, omdat de auto's van de vorige reglementen erg snel waren in hogesnelheidsbochten. Pole position was vorig jaar voor Sergio Pérez met een tijd van 1:28.200. Max Verstappen won de race, hij startte vanaf P4.

Weersverwachting

Neerslag is zeldzaam in het bloedhete Jeddah, al kan er in de buurt van het circuit nog wel eens een raket neerkomen, zoals vorig jaar bleek tijdens de eerste vrije training. Laten we hopen dat een herhaling van het voorval uitblijft. Vorig jaar werd er op de vrijdag tot in de nacht uitgebreid gepraat over het wel of niet door laten gaan van de race vanwege de onrust in de regio.