GP Nederland: tijdschema, standen, circuitinfo

Het is weer zover: de Formule 1 is in Nederland! We zetten de belangrijkste informatie van de Grand Prix van Nederland op Circuit Zandvoort voor je op een rijtje.

Tijdschema GP Nederland

De Grand Prix van Nederland vindt plaats op de tijd die je gewend bent van de meeste Europese GP's. Dat betekent dat de race zondag om 15 uur begint. Ook is het weer een traditioneel raceweekend, dus is er geen sprintrace, maar zijn er gewoon drie vrije trainingen en een kwalificatie, voorafgaand aan de race. De tijden van de vrije trainingen en kwalificatie zijn wel iets anders dan vorige week.

Dag Sessie Tijdstip Vrijdag 2 sept. Eerste vrije training 12.30 - 13.30 Vrijdag 2 sept. Tweede vrije training 16.00 - 17.00 Zaterdag 3 sept. Derde vrije training 12.00 - 13.00 Zaterdag 3 sept. Kwalificatie 15.00 - 16.00 Zondag 4 sept. Race 15.00 - 17.00

Kampioenschapstand

Max Verstappen heeft de kampioensbokaal nog net niet in handen, maar het scheelt niet veel meer. De Nederlander bouwde in België zijn toch al flinke voorsprong op de rest nog verder uit, met zijn oppermachtige overwinning. Teamgenoot Sergio Pérez is nu zijn meest directe 'rivaal' wat betreft punten, want de Mexicaan is naar de tweede stek geklommen in het kampioenschap. Dat ging ten koste van Ferrari-coureur Charles Leclerc, die nu derde staat.

Coureur Pt. T.o.v. nr. 1 1. Max Verstappen - Red Bull 284 2. Sergio Pérez - Red Bull 191 -93 3. Charles Leclerc - Ferrari 186 -98 4. Carlos Sainz - Ferrari 171 -113 5. George Russell - Mercedes 170 -114 6. Lewis Hamilton - Mercedes 146 -138 7. Lando Norris - McLaren 76 -208 8. Esteban Ocon - Alpine 64 -220 9. Fernando Alono - Alpine 51 -233 10. Valtteri Bottas - Alfa Romeo 46 -238

Red Bull heeft met de 1-2 in België de positie bovenaan flink verstevigd. Het verschil met Ferrari is nu voor het eerst dit seizoen meer dan 100 punten. Ferrari mag nu eerder naar achteren kijken dan naar voren, want Mercedes zit de Italianen op de huid, al heeft de uitvalbeurt van Hamilton op Spa-Francorchamps de Scuderia weer een beetje lucht verschaft.

Constructeur Pt. T.o.v. nr. 1 1. Red Bull 475 2. Ferrari 357 -118 3. Mercedes 316 -159 4. Alpine 115 -360 5. McLaren 95 -380 6. Alfa Romeo 51 -424 7. Haas 34 -441 8. AlphaTauri 29 -446 9. Aston Martin 24 -451 10. Williams 4 -471

Circuit

Circuit Zandvoort zal bij de meeste Nederlanders wel bekend zijn. Het door Hans Hugenholtz ontworpen circuit werd in 1948 geopend en kwam mede tot stand dankzij de gelijknamige opa van de huidige eigenaar: prins Bernhard. Dat het circuit in Zandvoort kwam, had onder meer te maken met het feit dat er voor de Tweede Wereldoorlog al geracet werd op een stratencircuit in de badplaats. In 1950, twee jaar nadat het circuit werd geopend, kwam de Formule 1 er voor het eerst, al werd het pas in 1952 officieel onderdeel van het kampioenschap. Tot 1985 stond Zandvoort (met vier onderbrekingen) op de kalender.

Zandvoort is een karakteristiek circuit, met bijzondere bochtencombinaties en hoogteverschillen dankzij de duinen waarin het ligt. Voorafgaand aan de geplande terugkeer van de Formule 1 in 2020 werd het circuit op tal van punten aangepakt. Zo is van de Hugenholtzbocht (bocht 3) nu een soort kombocht gemaakt en werd vooral in de Arie Luyendijkbocht (voormalig Bos Uit) flinke 'banking' aangebracht. In die bocht ligt net als vorig jaar een DRS-zone, althans, nu ligt-ie écht in de bocht. Vorig jaar ging DRS pas bij het uitkomen van de bocht open, nu al voor het ingaan van de bocht. Ook is er een DRS-zone toegevoegd tussen bochten 10 en 11. In de eerste vrije training wordt hiermee geoefend om te kijken of het een blijvertje is.

Max Verstappen schreef vorig jaar de eerste GP van Nederland sinds 1985 op zijn naam, nadat hij in de kwalificatie ook al poleposition pakte. Pole was toen 1:08,885, de snelste raceronde was van Lewis Hamilton: 1:11.097. Het is nog maar de vraag of die tijden dit jaar ook gehaald worden, de auto's hebben nu minder downforce dan vorig jaar. Komende zondag rijden de coureurs 72 ronden over het circuit, om op een totale afstand van 306,587 km uit te komen.