GP Nederland: Tijden, standen, circuitinfo, weer

De zomerstop zit er bijna op en de tweede helft van het Formule 1-seizoen begint in Nederland. Op Circuit Zandvoort is het komend weekend weer een oranje feestje, nu voor de vele Verstappen-fans nog hopen dat hun idool ook hier weer wint.

Tijdschema GP Nederland

De Grand Prix van Nederland vindt plaats op de tijd die je gewend bent van de meeste Europese GP's. Dat betekent dat de race zondag om 15 uur begint. Het is wer een traditioneel raceweekend, dus gewoon met drie vrije trainingen en een kwalificatie, voorafgaand aan de race.

Dag Sessie Tijdstip Vrijdag 25 aug. Eerste vrije training 12.30 - 13.30 Vrijdag 25 aug. Tweede vrije training 16.00 - 17.00 Zaterdag 26 aug. Derde vrije training 11.30 - 12.30 Zaterdag 26 aug. Kwalificatie 15.00 - 16.00 Zondag 27 aug. Race 15.00 - 17.00

Stand in het kampioenschap

Denk Max Verstappen even weg en je hebt best een spannende strijd om het coureurskampioenschap dit jaar. Achter de dominante Nederland hebben Sergio Pérez, Fernando Alonso en Lewis Hamilton nog zicht op de tweede plaats in het kampioenschap. Voor die laatste twee wordt het alleen nog wel flink aanpoten willen ze Pérez nog van de tweede plaats stoten. De Mexicaan lijkt een beetje van zijn eerdere goede vorm te hebben hervonden en heeft 40 punten voorsprong.

Coureur Punten 1. Max Verstappen - Red Bull 314 2. Sergio Pérez - Red Bull 189 3. Fernando Alonso - Aston Martin 149 4. Lewis Hamilton - Mercedes 148 5. Charles Leclerc - Ferrari 99 6. George Russell - Mercedes 99 7. Carlos Sainz - Ferrari 92 8. Lando Norris - McLaren 69 9. Lance Stroll - Aston Martin 47 10. Esteban Ocon - Alpine 35

Bij de teams is er (achter Red Bull) enige afstand ontstaan tussen de nummers twee en drie. Aston Martin zakt wat terug, terwijl Mercedes juist iets meer tempo heeft gevonden. McLaren heeft in de punten een vrij aanzienlijke achterstand, maar vlak het Britse team nog niet helemaal uit voor de vierde of zelfs derde plaats. McLaren ziet er immers na een update begin deze zomer zeer competitief uit. Of het te laat is om nog een aanval op Ferrari of Aston Martin in het kampioenschap te doen? De tijd zal het leren.

Constructeur Punten 1. Red Bull 503 2. Mercedes 247 3. Aston Martin 196 4. Ferrari 191 5. McLaren 103 6. Alpine 57 7. Williams 11 8. Haas 11 9. Alfa Romeo 9 10. AlphaTauri 3

Circuit

Circuit Zandvoort is bij de meeste Nederlanders wel bekend. Het door Hans Hugenholtz ontworpen circuit werd in 1948 geopend en kwam mede tot stand dankzij de gelijknamige opa van de huidige eigenaar: prins Bernhard. Dat het circuit in Zandvoort kwam, had onder meer te maken met het feit dat er voor de Tweede Wereldoorlog al geracet werd op een stratencircuit in de badplaats. In 1950, twee jaar nadat het circuit werd geopend, kwam de Formule 1 er voor het eerst, al werd het pas in 1952 officieel onderdeel van het kampioenschap. Tot 1985 stond Zandvoort (met vier onderbrekingen) op de kalender.

Zandvoort is een karakteristiek circuit, met bijzondere bochtencombinaties en hoogteverschillen dankzij de duinen waarin het ligt. Voorafgaand aan de geplande terugkeer van de Formule 1 in 2020 werd het circuit op tal van punten aangepakt. Zo is van de Hugenholtzbocht (bocht 3) nu een soort kombocht gemaakt en werd vooral in de Arie Luyendijkbocht (voormalig Bos Uit) een flinke 'banking' aangebracht. In die bocht ligt een DRS-zone en sinds vorig jaar gaat de achtervleugel zelfs al open voor het ingaan van de bocht. Ook is er een DRS-zone tussen bochten 10 en 11. Komende zondag rijden de coureurs 72 ronden over het circuit, om op een totale afstand van 306,587 km uit te komen.

Weer

De afgelopen twee edities verliep de Grand Prix van Nederland droog en zonnig, maar het lijkt erop dat het weer komend weekend wat minder zomers is. Voor het hele weekend staat er vooralsnog een spatje regen op de weerkaarten, al kan de zon zich af en toe laten zien. Vrijdag is het nog zo'n 24 graden, zaterdag en zondag wordt het een paar graden frisser.