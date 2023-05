GP Miami: Tijden, standen, circuitinfo, weersverwachting

Zo heb je bijna een maand geen raceweekend en zo is de Formule 1 er twee weken achter elkaar! Komend weekend is het voor de tweede keer ooit tijd voor de Grand Prix van Miami.

Tijdschema Grand Prix van Miami

Vorig jaar werd er een tweede Grand Prix in de Verenigde Staten toegevoegd, die plaatsvindt in Miami in Florida. Dit jaar komt er zelfs nóg een Amerikaanse GP bij, maar aan Miami de eer om dit seizoen het spits af te bijten in de VS. Een race in de VS; dat betekent dat je rekening moet houden met een flink tijdsverschil. Hier in Nederland wordt het af en toe een latertje als je alles wilt volgen. Ook bijzonder, de Grand Prix begint zondagavond om 21:30 uur, dus niet op een heel uur.

Datum Sessie Tijd (NL) Vrijdag 5 mei Eerste vrije training 20:00 - 21:00 Vrijdag 5 mei Tweede vrije training 23:30 - 00:30 Zaterdag 6 mei Derde vrije training 18:30- 19:30 Zaterdag 6 mei Kwalificatie 22:00 - 23:00 Zondag 7 mei Grand Prix 21:30

Stand in het kampioenschap

Wie na de eerste drie races dacht dat Max Verstappen dit seizoen met twee vingers in zijn neus naar zijn derde wereldtitel rijdt, moet die gedachte mogelijk even parkeren. Verstappens teamgenoot Sergio Pérez heeft in Azerbeidzjan flink wat punten gepakt door zowel de sprintrace als de GP te winnen en zit Verstappen daarom nog steeds op de hielen. Het blijft de vraag of hij dit een seizoen lang vol weet te houden, maar in elk geval heeft Verstappen meer concurrentie van zijn teamgenoot dan ooit.

Coureur Pt. 1. Max Verstappen - Red Bull 93 2. Sergio Pérez - Red Bull 87 3. Fernando Alonso - Aston Martin 60 4. Lewis Hamilton - Mercedes 48 5. Carlos Sainz - Ferrari 34 6. Charles Leclerc - Ferrari 28 7. George Russell - Mercedes 28 8. Lance Stroll - Aston Martin 27 9. Lando Norris - McLaren 10 10. Nico Hülkenberg 6

Over het constructeurskampioenschap kunnen we vrij kort zijn: daarin heeft Red Bull vooralsnog geen concurrentie te dulden. Het seizoen is uiteraard nog lang, maar het lijkt er na de derde 1-2 voor dat team op dat Aston Martin, Ferrari en Mercedes een wonder nodig hebben om Red Bull nog naar de kroon te kunnen steken. Het is in elk geval wél erg spannend welke van die drie teams de tweede plek bemachtigt.

Constructeur Pt. Red Bull 180 Aston Martin 87 Mercedes 76 Ferrari 62 McLaren 14 Alpine 8 Haas 7 Alfa Romeo 6 AlphaTauri 2 Williams 1

Circuit

De Grand Prix van Miami wijkt flink af van de Grand Prix van de Verenigde Staten in Austin. Dat wil zeggen: het ene is nog nepper dan het andere en er hangt een showspektakel omheen dat je alleen in de VS treft. Het circuit, een semi-stratencircuit op het terrein rond het Hard Rock Stadium, werd vorig jaar aangekleed met blauwe zeilen om een haven mee na te bootsen, compleet met jachten erop. Dit jaar verschijnen de hospitality-ruimtes van de teams op het veld in het Hard Rock Stadium en ongetwijfeld wordt de winnaar daar na de race onder bombastische begeleiding weer naar binnen gereden. Nu nog hopen dat ook de race zelf in een spektakel uitmondt.

De race van vorig jaar heeft in elk geval bewezen dat het Miami International Autodrome zich leent voor vermaak. Charles Leclerc en Max Verstappen zorgden voor een aantal mooie momenten in de race om de leiding en ook vochten Sergio Pérez en Carlos Sainz er richting het slot mooi op los. Dit jaar gaat de strijd om de zege mogelijk wat meer tussen Verstappen en Pérez. Zeker op het behoorlijk lange rechte stuk staat er waarschijnlijk geen maat op de Red Bull RB19. Het tweede deel van sector 2, met enkel een paar flauwe bochten, staat garant voor flinke snelheden. Max Verstappen kan proberen om het door hemzelf gezette raceronderecord van 1:31.361 uit de boeken te rijden. Daar heeft hij zondag 57 rondjes de tijd voor.

Weersverwachting

Het is jammer voor de toeschouwers dat ze in de nephaven naast de baan geen duik kunnen nemen, want het belooft een erg warm weekend te worden. Het hele weekend zijn er temperaturen van tegen de 30 graden Celsius en veel meer dan wat lichte bewolking hangt er niet in de lucht.