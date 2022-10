GP Mexico: Tijdschema, standen, circuitinfo

Tijdschema GP Mexico

Net als afgelopen weekend vindt de actie pas laat op de dag (Nederlandse tijd) plaats. Zaterdag en zondag heb je dus overdag nog lekker de tijd voor een tourritje of een klassiekermeeting, kun je 's avonds mooi op de bank kruipen om de Formule 1 te kijken. Het is allemaal net even wat eerder op de avond dan afgelopen weekend, dus de kans is ook weer wat kleiner dat je met kleine oogjes op werk verschijnt maandag. Net als afgelopen weekend duurt de tweede vrije training een halfuur langer dan gebruikelijk, omdat er opnieuw getest wordt met de 2023-banden van Pirelli. In de VS bleek dat die 'langzamer' zijn dan de banden van dit jaar. Nu eens kijken hoe ze uit de verf komen in Mexico.

Datum Sessie Tijd Vrijdag 28 okt. Eerste vrije training 20:00 - 21:00 Vrijdag 28 okt. Tweede vrije training 23:00 - 00:00 Zaterdag 29 okt. Derde vrije training 19:00 - 20:00 Zaterdag 29 okt. Kwalificatie 22:00 - 23:00 Zondag 30 okt. Race 21:00 - 23:00

Kampioenschapstand

In Japan pakte Red Bull met Max Verstappen al de coureurstitel, daar voegde het in de Verenigde Staten de constructeurstitel aan toe. Met nog drie races te gaan zijn de hoogste plaatsen dus al vergeven, maar daarachter blijft het spannend. Bij de coureurs vooral tussen Sergio Pérez en Charles Leclerc. Lewis Hamilton maakt echter ook nog goede kans om Carlos Sainz van de vijfde stek te stoten. Zowel Sainz als Hamilton heeft met een beetje geluk nog uitzicht op P4. Het zit allemaal behoorlijk bij elkaar in de buurt.

Coureur Pt. T.o.v. nr. 1 1. Max Verstappen (Red Bull) 391 2. Charles Leclerc (Ferrari) 267 -124 3. Sergio Pérez (Red Bull) 265 -126 4. George Russell (Mercedes) 218 -173 5. Carlos Sainz (Ferrari) 202 -189 6. Lewis Hamilton (Mercedes) 198 -193 7. Lando Norris (McLaren) 109 -282 8. Esteban Ocon (Alpine) 79 -312 9. Fernando Alonso (Alpine) 65 -326 10. Valtteri Bottas (Alfa Romeo) 46 -345

Bij de constructeurs is het nog altijd een beetje spannend of Ferrari zijn tweede plaats weet te behouden, zeker omdat Mercedes in de VS opnieuw sterk voor de dag kwam. Ook tussen Alpine en McLaren is de strijd nog lang niet beslist. Verder naar achteren zit Aston Martin Alfa Romeo inmiddels op de hielen en ook blijft het spannend tussen Haas en AlphaTauri in de strijd om de achtste plaats. Dat lijkt wellicht niet zo relevant, maar kan een aanzienlijk verschil maken in het prijzengeld aan het einde van dit jaar.

Constructeur Pt. T.o.v. nr. 1 1. Red Bull 656 2. Ferrari 469 -187 3. Mercedes 416 -240 4. Alpine 144 -512 5. McLaren 138 -518 6. Alfa Romeo 52 -604 7. Aston Martin 51 -605 8. Haas 38 -618 9. AlphaTauri 36 -620 10. Williams 8 -648

Circuit

De Grand Prix van Mexico wordt verreden op het Autodrómo Hermanos Rodríguez in Mexico-Stad. Een circuit dat in de loop der jaren behoorlijk veranderde, zeker toen in 2015 het laatste deel van het circuit werd verlegd zodat de auto's door het stadion kunnen rijden. Het circuit is vernoemd naar de tijdens races omgekomen Mexicaanse coureurs Ricardo en Pedro Rodríguez. Ricardo Rodríguez kwam in 1962 ook echt op dit circuit om het leven, Pedro negen jaar later op de Norisring in Duitsland. Het circuit was in 1986 voor het eerst gastheer voor de Formule 1 en ook in de jaren erna tot en met 1992. In 2015, na de grondige renovatie en aanpassing op tal van punten, kwam het opnieuw op de kalender.

Het circuit heeft een aantal opvallende kenmerken. Behalve het stadiongedeelte van bocht 12 tot bocht 16 (waar het tijdens de race afgeladen is met enthousiaste Mexicanen) is er een enorm lang recht stuk, gevolgd door een haakse bocht naar rechts. Bij de start levert dat meestal aardig wat spektakel op, want de coureurs komen met immense snelheid op de eerste bocht aan. Max Verstappen wist hier vorig jaar van P3 naar P1 te gaan bij de start door de twee Mercedes-coureurs uit te remmen.

Een extra uitdaging van het circuit is dat het heel hoog ligt; maar liefst 2,2 km boven zeeniveau. De lucht is hier dus ijl en dat zorgt ervoor dat de motoren van de F1-auto's het zwaarder hebben. Dat trekt de eventuele vermogensverschillen tussen de krachtbronnen wat meer gelijk. Dat laatste hielp in 2017 en 2018 Max Verstappen in zijn Red Bull (ondanks de inferieure Renault-motor) op weg naar de overwinning. Verstappen won de race vorig jaar voor de derde keer, maar het was Valtteri Bottas die de snelste raceronde pakte met 1:17.774. Ook pakte Bottas hier de vorige keer poleposition, met een tijd van 1:15.875. Komende zondag rijden de coureurs 71 ronden over het betrekkelijk korte circuit om aan een raceafstand van 305,4 km uit te komen.

