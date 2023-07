GP Hongarije: tijden, standen, circuitinfo, weer

Tijden GP Hongarije

Ook dit weekend weer geen ingewikkeld schema, maar een regulier raceweekend. Er is ook geen tijdsverschil en dat betekent dus dat de race gewoon om 15.00 u. Nederlandse tijd begint, zoals het geval is bij tal van Europese races.

Dag Sessie Tijdstip (Nederlandse tijd) Vrijdag 21 juli Eerste vrije training 13.30 - 14.30 Vrijdag 21 juli Tweede vrije training 17.00 - 18.00 Zaterdag 22 juli Derde vrije training 12.30 - 13.30 Zaterdag 22 juli Kwalificatie 16.00 - 17.00 Zondag 23 juli Race 15.00

Stand in het kampioenschap

Max Verstappen is aan de horizon verdwenen en heeft nu zelfs bijna 100 punten voorsprong op teamgenoot Sergio Pérez. Als we Max buiten beschouwing laten, is het best een spannend seizoen, want Pérez, Alonso en Hamilton zitten nog altijd best dicht op elkaar. Opvallend is verder dat het stuivertje wisselen is tussen Russell en Leclerc voor P6 en dat Lando Norris vanwege zijn tweede plaats in Silverstone nu in de top 10 staat.

Coureur Pt. 1. Max Verstappen - Red Bull 255 2. Sergio Pérez - Red Bull 156 3. Fernando Alonso - Aston Martin 137 4. Lewis Hamilton - Mercedes 121 5. Carlos Sainz - Ferrari 83 6. George Russell - Mercedes 82 7. Charles Leclerc - Ferrari 74 8. Lance Stroll - Aston Martin 44 9. Lando Norris - McLaren 42 10. Esteban Ocon - Alpine 31

Bij de teams is er ook een opvallende verschuiving gaande. De betere vorm van McLaren begint zich namelijk uit te betalen en nu is het Britse team de Franse rivalen van Alpine voorbij in het kampioenschap. Ondertussen is verder bovenin Mercedes zijn tweede plek aan het versterken nu Aston Martin wat minder lekker in vorm is. Tenslotte verdient Williams een dikke pluim; dat is na jarenlang achterhoedeteam te zijn dit jaar meer te vinden in het middenveld. In de kampioenschapsstand begin je dat nu ook al een beetje te zien.

Constructeur Pt. Red Bull 411 Mercedes 203 Aston Martin 181 Ferrari 157 McLaren 59 Alpine 47 Williams 11 Haas 11 Alfa Romeo 9 AlphaTauri 2

Circuit

De Hungaroring is niet weg te denken uit de Formule 1. Alweer 37 jaar geleden werd hier de eerste Grand Prix verreden en sindsdien is er ieder jaar een GP geweest. Het circuit werd in 1986 geopend en het was behoorlijk bijzonder dat de Formule 1 er direct dat jaar neerstreek. Hongarije lag toen immers nog achter het IJzeren Gordijn. Het bleek echter een groot succes en sinds jaar en dag trekt de Hongaarse Grand Prix bijzonder veel bekijks, ook vanuit het buitenland. Onder Nederlanders is het ook een relatief populaire GP om te bezoeken, omdat het één van de goedkoopste GP's is en het circuit vlakbij Boedapest ligt.

De Hungaroring is een behoorlijk kort en bochtig circuit en wordt door sommige coureurs ook wel gekscherend een Mickey Mouse-baantje genoemd. Inhalen is er bepaald niet eenvoudig en bovendien is er vanwege de ligging vaak kans op verraderlijk weer. Een fikse bui kan zomaar over de heuvels tevoorschijn komen en boven het circuit blijven hangen. Regen of niet; komende zondag staan er 70 ronden op het programma, goed voor een totale raceafstand van ruim 306 km. De snelste raceronde is in handen van Lewis Hamilton, die in 2020 in 1:16,627 rondging tijdens de GP. Hij is ook degene die de GP van Hongarije het vaakst won; maar liefst acht keer.

Weer

Opnieuw staat de Formule 1 wisselvallig weer te wachten. In Boedapest is er komend weekend elke dag kans op regen en sommige weerstations rekenen zelfs op een klap onweer. De zon zal zich echter ook nog regelmatig laten zien. Verraderlijke omstandigheden dus waarschijnlijk, reken maar dat de buienradars scherp in de gaten gehouden worden.