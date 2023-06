GP Canada: tijden, standen, circuitinfo, weer

Na enkele Europese races is het weer tijd om terug te gaan naar Noord-Amerika. Nu is Canada aan de beurt. De Formule 1 strijkt neer op het Circuit Gilles Villeneuve in Montréal.

Tijden GP Canada

Wil je komende zondag lekker de hele middag in de zon zitten, daarna nog even barbecueën en dan als toetje nog naar de Formule 1 kijken? Dat kan! Omdat het natuurlijk in een heel andere tijdzone ligt, begint het spektakel in Canada vrij laat op de dag voor ons hier in Nederland.

Datum Sessie Tijd (NL) Vrijdag 16 juni Eerste vrije training 19.30 - 20.30 Vrijdag 16 juni Tweede vrije training 23.00 - 0.00 Zaterdag 17 juni Derde vrije training 18.30 - 19.30 Zaterdag 17 juni Kwalificatie 22.00 - 23.00 Zondag 18 juni Grand Prix 20.00

Stand in het kampioenschap

Terwijl Max Verstappen aan de horizon verdwijnt op weg naar zijn derde wereldtitel, ontketent zich erachter een spannende strijd om de tweede plek. Sergio Pérez heeft in Spanje de afstand naar Fernando Alonso weer iets weten te vergroten, maar Lewis Hamilton is juist een stapje dichterbij gekomen. Opvallend daarachter is het kleine verschil tussen de twee Ferrari-coureur en de (gezien de derde plaats van Alonso) nog wat teleurstellende achtste stek voor Lance Stroll.

Coureur Pt. 1. Max Verstappen - Red Bull 170 2. Sergio Pérez - Red Bull 117 3. Fernando Alonso - Aston Martin 99 4. Lewis Hamilton - Mercedes 87 5. George Russell - Mercedes 65 6. Carlos Sainz - Ferrari 58 7. Charles Leclerc - Ferrari 42 8. Lance Stroll - Aston Martin 35 9. Esteban Ocon - Alpine 25 10. Pierre Gasly - Alpine 15

In het constructeurskampioenschap heeft een belangrijke verschuiving plaatsgevonden. Het team van Mercedes heeft Aston Martin van de tweede plek gestoten. Van een achtervolging van Red Bull is allesbehalve sprake, maar het ziet er wel wat beter uit voor de voormalige kampioenen. Aston Martin verwacht in Canada keihard terug te slaan en Mercedes was ook vorig jaar tijdelijk ineens heel sterk in Barcelona, dus wie weet wisselen ze komend weekend alweer om in de WK-tussenstand.

Constructeur Pt. Red Bull 287 Mercedes 152 Aston Martin 134 Ferrari 100 Alpine 40 McLaren 17 Haas 8 Alfa Romeo 8 AlphaTauri 2 Williams 1

Circuit Gilles Villeneuve

Met lieden als Lance Stroll en zeker Nicholas Latifi hebben de Canadezen al enige tijd vrij weinig gepresteerd op de baan (behalve dan wat podiumfinishes en een enkele verrassende poleposition voor Stroll), maar dat was vroeger wel anders. Jacques Villeneuve en zijn vader Gilles Villeneuve waren grote namen in hun tijd. Vooral Villeneuve senior, die tragisch het leven liet na een crash in de kwalificatie voor de GP van België in 1982, gold als een megatalent. Naar hem is dan ook vlak na zijn overlijden het Circut op Île Notre-Dame Circuit vernoemd. De oude naam kwam van het eiland waarop de baan ligt, het circuit volgt grofweg de kustlijn van dat eiland.

Het Circuit Gilles Villeneuve is een behoorlijk snel circuit met vrij lange rechte stukken en enkele hogesnelheidsbochten. Ter afwisseling zijn er enkele scherpe bochten en chicanes, vooral de scherpe bocht 14 is berucht. Hier willen coureurs nog wel eens met iets te veel enthousiasme in gaan, om vervolgens tegen de 'Wall of Champions ' te klappen. Die kreeg zijn naam omdat hier diverse wereldkampioenen hun race in rook hebben zien opgaan. De snelste raceronde op deze baan is sinds 2019 in handen van Valtteri Bottas, die hier toen in 1:13.078 rondging. Vorig jaar pakte Max Verstappen hier poleposition in de regen met een tijd van 1:21.299 en won de dag erna de race.

Weersverwachting

Er was even de vrees dat de bosbranden in Canada misschien roet in het eten zouden gooien, maar het lijkt erop dat dit geen rol zal spelen in Montréal. Daar is het overigens ook wat minder droog en kan het komend weekend af en toe een natte bedoening zijn. Helemaal verregend lijkt het niet te worden, maar de teams mogen de buienradar in elk geval scherp in de gaten houden.