GP Azerbeidzjan: Tijden, standen, circuitinfo, weersverwachting

Tijdschema GP Azerbeidzjan

Pak je agenda er maar bij als je komend weekend alle actie live wilt volgen, want het tijdschema ziet er nogal anders uit dan je gewend bent. Vanwege het hier uitgebreider uitgelegde nieuwe sprintraceprogramma is er maar één vrije training en is er op zowel vrijdag als zaterdag een kwalificatie. De eerste is voor de GP van zondag, de tweede, Sprint Shootout geheten kwalificatie bepaalt de startopstelling voor de daaropvolgende sprintrace. Een hoop sessies waar wat van afhangt!

Datum Sessie Tijd (NL) Vrijdag 28 apr. Vrije training 11.30 - 12.30 Vrijdag 28 apr. Kwalificatie (voor GP) 15.00 - 16.00 Zaterdag 29 apr. Sprint Shootout 10.30 - 11.14 Zaterdag 29 apr. Sprintrace 15.30 - 16.00 Zondag 30 apr. Grand Prix 13.00

Stand in het kampioenschap

Het is al wel weer duidelijk dat Max Verstappen ook dit seizoen de te kloppen man is. Teamgenoot Sergio Pérez houdt in elk geval ook nog uitzicht op de eerste plek en daarachter presenteert Fernando Alonso zich als stabiele podiumkandidaat. Wie had dat vorig jaar verwacht? Lewis Hamilton en Carlos Sainz proberen voor hun teams de eer nog hoog te houden en verder is opvallend dat de in de F1 teruggekeerde Nico Hülkenberg een plekje in de top 10 heeft weten te bemachtigen.

Coureur Pt. 1. Max Verstappen - Red Bull 69 2. Sergio Pérez - Red Bull 54 3. Fernando Alonso - Aston Martin 45 4. Lewis Hamilton - Mercedes 38 5. Carlos Sainz - Ferrari 20 6. Lance Stroll - Aston Martin 20 7. George Russell - Mercedes 18 8. Lando Norris - McLaren 8 9. Nico Hülkenberg - Haas 6 10. Charles Leclerc 6

Met een auto die zo sterk uit de startblokken is geschoten als de RB19 is het nu al haast niet meer de vraag óf, maar wanneer Red Bull opnieuw de constructeurstitel pakt. Werk aan de winkel dus voor de achtervolgers, maar in het bijzonder voor Mercedes en Ferrari. Die zien tot hun grote schrik nog altijd niet alleen Red Bull, maar ook Aston Martin boven zich staan. Opvallend is overigens dat alle teams al minimaal een punt hebben gescoord na slechts drie races.

Constructeur Pt. Red Bull 123 Aston Martin 65 Mercedes 56 Ferrari 26 McLaren 12 Alpine 8 Haas 7 Alfa Romeo 6 AlphaTauri 1 Williams 1

Circuit

Elk jaar worden de straten van de hoofdstad van Azerbeidzjan omgetoverd tot een bloedstollend stratencircuit. In Baku worden, zeker voor een stratencircuit, duizelingwekkende snelheden gehaald. Dat is niet het enige spectaculaire aan de baan. Zo is er bijvoorbeeld het uiterst nauwe klimmetje langs de kasteelmuur en zijn er enkele verraderlijke hoogteveranderingen in vrij scherpe bochten. Kortom, het is een circuit waar een foutje in een klein hoekje zit en mede daarom levert Baku nogal eens spectaculaire races op, waarin veel gebeurt.

Komende zondag rijden de heren 51 rondjes over het net iets meer dan 6 km lange circuit, goed voor ruim 306 km totale raceafstand. Het ronderecord staat op naam van Charles Leclerc, die hier in 2019 in 1:43,009 rondging. Het is nog maar de vraag of dat record dit weekend überhaupt kan sneuvelen, want in 2019 hadden de auto's niet alleen meer downforce, ook reed Ferrari toen met een ongenaakbaar sterke (later niet geheel legaal gebleken) motor, die enorme topsnelheden mogelijk maakte.

Weersverwachting

Het is komend weekend heerlijk lenteweer in Baku . Op vrijdag en zaterdag wordt het een graad of 20 en op zondag wordt het nog een paar graden warmer. Dat alles met een zonnetje en hier en daar een klein wolkje. Neerslag zal dus geen rol spelen, maar de wind is van oudsher wel een factor om rekening mee te houden. Vanaf de Kaspische Zee komen er nog wel eens wat vlagen het circuit op, die de downforce van de auto's kunnen beïnvloeden.