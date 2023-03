GP Australië: Tijden, standen, circuitinfo, weersverwachting

Tijden Grand Prix Australië

Er is vanwege de enorme afstand nogal een tijdsverschil met Melbourne en dat leidt ertoe dat je hier in Nederland komend weekend vroeg voor de buis moet kruipen. De kwalificatie is zaterdagochtend namelijk vanaf 8:00 u. en de race begint zondag zelfs al om 7:00 u. De echte die hards die ook alle trainingen live willen zien, moeten er zelfs nachtwerk van maken. Hieronder alle tijden op een rijtje.

Datum Sessie Tijd (NL) Vrijdag 31 mrt. Eerste vrije training 03.30 - 04.30 Vrijdag 31 mrt. Tweede vrije training 07.00 - 08.00 Zaterdag 1 apr. Derde vrije training 03.30 - 04.30 Zaterdag 1 apr. Kwalificatie 07.00 - 08.00 Zondag 2 apr. Race 07.00

Stand in het kampioenschap

Iedere punt kan uiteindelijk het verschil maken en met die gedachte sleepte Max Verstappen in Saoedi-Arabië op de valreep nog even de snelste raceronde binnen. Daardoor staat hij met één puntje verschil nog op de eerste plaats in het kampioenschap, net boven teamgenoot Sergio Pérez. De twee Red Bull-coureurs slaan met de sterke start van het seizoen direct al een beetje een gat naar de rest. Fernando Alonso houdt de derde plaats bezet, wie had dat verwacht afgelopen winter?

Coureur Pt. 1. Max Verstappen - Red Bull 44 2. Sergio Pérez - Red Bull 43 3. Fernando Alonso - Aston Martin 30 4. Carlos Sainz - Ferrari 20 5. Lewis Hamilton - Mercedes 20 6. George Russell - Mercedes 18 7. Lance Stroll - Aston Martin 8 8. Charles Leclerc - Ferrari 6 9. Valtteri Bottas - Alfa Romeo 4 10. Esteban Ocon 4

Het teamkampioenschap is eigenlijk nu al vooral interessant áchter de nummer 1. Red Bull Racing pakte met twee 1-2's op rij en een schier onverslaanbaar ogende auto namelijk al een aardige voorsprong, daarachter is het een stuk spannender. Pijnlijk is de seizoensstart voor McLaren. Het team dat de afgelopen jaren een rol van betekenis speelde in het middenveld heeft nog geen punten gepakt. Ook voor AlphaTauri is 2023 behoorlijk beroerd begonnen. Een teleurstelling voor Nyck de Vries.

Constructeur Pt. Red Bull 87 Aston Martin 38 Mercedes 38 Ferrari 26 Alpine 8 Alfa Romeo 4 Haas 1 Williams 1 McLaren 0 AlphaTauri 0

Circuit

Albert Park was jarenlang gastheer voor de eerste Grand Prix van het seizoen, maar dat is sinds corona niet meer het geval. In 2020 werd de GP op de valreep geschrapt vanwege de opkomst van het virus en ook in 2021 kon het vanwege corona niet doorgaan. Vorig jaar keerde de GP van Australië terug op de kalender. Het Albert Park Circuit ligt, zoals de naam al zegt, in Albert Park in Melbourne. Hier worden ieder jaar de straten om het meer in het park heen omgetoverd tot een F1-circuit. Het reguliere verkeer mag er slechts 40 km/h rijden op het gros van de wegen die onderdeel zijn van het circuit. Nogal een verschil met de snelheden die de F1-auto's er halen.

Het circuit is betrekkelijk bochtig, maar alsnog vrij snel. Er is slechts één lang recht stuk en dat loopt langs start/finish. Dat is ook de eerste DRS-zone, de tweede volgt vlak daarna van bocht 2 tot bocht 3. Halverwege het circuit treffen de coureurs weer een DRS-zone in de snelle bocht richting bocht 9. tussen bocht 10 en bocht 11 is de vierde DRS-zone.

De snelste raceronde op de huidige lay-out (die pas één GP oud is), is in handen van Charles Leclerc. Hij reed vorig jaar tijdens de race in 1:20,260 de baan rond. Hij won de race ook. In de kwalificatie had de Monegask ook al pole position weten te pakken met een rondetijd van 1:17.868. Komende zondag staan er 58 rondjes racen op het programma op het 5,28 km lange circuit. Goed voor een totale raceafstand van dik 306 km.

Weersverwachting

Het is herfst in Australië, maar dat niet meteen dat het ook slecht weer is in Melbourne. Vaak is het nog best zonnig rond deze tijd van het jaar en ook nu lijkt neerslag geen al te grote rol te gaan spelen. Op vrijdag is er nog wel kans op regen en is het met een graad of 16 ook wat frisjes, op zaterdag en zondag staat er droog weer en zo'n 20 graden op de kaarten.