Niet letterlijk natuurlijk, maar de collega’s van AutoBild en Bild am Sonntag reiken traditiegetrouw in november hun ‘gouden sturen’ uit. Het Goldene Lenkrad is een erkenning die al sinds 1976 jaarlijks wordt toegekend. Voor de zeven hoofdcategorieën – van kleine auto's tot gezinsauto's – kozen lezers van AutoBild en Bild am Sonntag uit 72 nieuwe modellen hun favorieten. De drie meest gekozen kandidaten per klasse haalden de finale, waar de jury ze tot in detail beoordeelde. Deze jury bestaat uit (oud-)coureurs, Duitse prominenten en welgeteld één buitenlander: de hoofdredacteur van AutoWeek. In september kwamen ze bijeen op de Lausitzring in het oosten van Duitsland. Daar werden de 21 finalisten onder identieke omstandigheden gereden, vergeleken en beoordeeld. Dit zijn de winnaars!

Kleine auto’s

1 OPEL MOKKA GSE

2 MINI COOPER CABRIO

3 VOLVO EX30 CROSS COUNTRY

Uit het juryrapport:

“De Opel Mokka GSE combineert dynamiek met rationaliteit – een elektrische auto die plezierig is zonder te veel te vragen. Met deze formule verslaat de Opel de Mini Cooper Cabrio en de Volvo EX30 Cross Country. Met 281 pk accelereert de GSE spontaan en vertoont hij geen zwakke punten op het gebied van tractie of comfort. Vooral de nauwkeurige besturing en het uitgebalanceerde onderstel overtuigden de jury – geen enkele andere auto in zijn klasse reed zo harmonieus over de ideale lijn. De bediening is logisch, het overzicht voorbeeldig en de afwerking van hoog niveau. Ook het bereik en het verbruik zijn goed. De Mokka GSE biedt bovendien de beste prijs-kwaliteitverhouding in zijn klasse.”

Compacte auto’s

1 VOLKSWAGEN GOLF GTI EDITION 50

2 KIA EV4

3 SKODA ELROQ RS

Uit het juryrapport:

“Een halve eeuw GTI - en Volkswagen viert dat met een voltreffer. De Edition 50 verwijst de twee elektrische auto's Kia EV4 en Skoda Elroq naar de tweede plaats. 325 pk, een fijn doseerbaar gaspedaal en een adaptief onderstel dat de perfecte balans vindt tussen precisie en comfort. In de test liet de Golf de meest nauwkeurige besturing, de meest directe respons en het beste remgevoel in zijn klasse zien. Binnenin overtuigt hij met perfecte ergonomie en een eindelijk intuïtief infotainmentsysteem. De afwerking en materialen zijn van topniveau, zo solide was een Golf al lang niet meer. En ondanks zijn hoge prijs biedt de GTI met zijn totale prestaties meer waar voor zijn geld dan veel concurrenten.”

Middenklasse auto’s

1 CUPRA TERRAMAR VZ 1.5 E-HYBRID

2 BMW X3 20d xDRIVE

3 AUDI Q5 TDI QUATTRO

Uit het juryrapport:

“Bijna geen enkele plug-in hybride overtuigde de jury zozeer als de nieuwe Cupra Terramar. 272 pk systeemvermogen, een elektrisch bereik van meer dan 100 kilometer en een rijgedrag dat de spagaat tussen dynamiek en efficiëntie beheerst. Daarmee verslaat hij de sterke medefinalisten BMW X3 en Audi Q5. Op de Lausitzring liet de Spanjaard nauwkeurig insturen, gevoelige remmen en een soeverein onderstel zien. De overgangen tussen elektrische en verbrandingsmotor verlopen vloeiend, de aandrijving werkt harmonieus. Interieur: strak vormgegeven, hoogwaardige materialen, veel ruimte en modern Cupra-DNA. Vooral de zitpositie en het bedieningscomfort kregen hoge cijfers. Ook wat betreft de prijs-kwaliteitverhouding loopt de Terramar voorop.”

Hoge middenklasse auto’s

1 VOLKSWAGEN ID.7 GTX TOURER

2 MERCEDES CLE 300 E COUPÉ

3 AUDI A6 AVANT E-HYBRID

Uit het juryrapport:

“De Volkswagen ID.7 GTX Tourer brengt de hogere middenklasse in beweging. Met 340 pk, vierwielaandrijving en een laadvolume tot 1714 liter laat hij zien dat ruimte, comfort en prestaties ook met een elektrische aandrijving kunnen worden gecombineerd. Daarmee verslaat hij zijn hybride concurrenten Audi A6 Avant en Mercedes CLE. Op de Lausitzring maakte de VW indruk met zijn stabiliteit, spoorvastheid en verrassende wendbaarheid. Het onderstel filtert oneffenheden vakkundig weg en de besturing werkt nauwkeurig. Ook de software overtuigde met duidelijke menu's en bliksemsnelle reacties. Het energieverbruik bleef laag en het bereik hoog. Gezien zijn technologie en uitrusting biedt de GTX Tourer een sterke prijs-kwaliteitverhouding.”

Topklasse auto’s

1 BMW M5 TOURING

2 MERCEDES-AMG G 63

3 BENTLEY CONTINENTAL GT SPEED

Uit het juryrapport:

“De BMW M5 Touring is meer dan een auto - het is een statement. 727 pk, hybride technologie, vierwielaandrijving en de precisie van een sportwagen. De BMW was de benchmark in elke discipline: snelste acceleratie, beste remgevoel, hoogste stabiliteit. Daarmee verslaat de krachtige stationwagen niet alleen de Bentley Continental GT en Mercedes-AMG G 63, maar behaalt hij ook het hoogste aantal punten in alle categorieën. Ondanks zijn gewicht van 2,5 ton rijdt hij lichtvoetig en stuurt hij haarscherp. Binnenin pure luxe: sportstoelen met perfecte zijdelingse steun, hoogwaardige materialen, eersteklas afwerking. De prijs is hoog, maar gemeten naar prestaties, techniek en gebruikswaarde biedt geen enkele concurrent in dit segment meer auto voor zijn geld.”

Sportauto’s

1 PORSCHE 911 GT3

2 MERCEDES-AMG GT 63 PRO 4MATIC+

3 FORD MUSTANG GTD

Uit het juryrapport

“Hij is en blijft de maatstaf voor de Mercedes-AMG GT Coupé en Ford Mustang GTD. De Porsche 911 GT3 staat voor pure mechanica, voor gevoel in plaats van filters, voor rijden in zijn meest eerlijke vorm. 510 pk uit een vrij ademende zescilinder boxermotor die tot 9.000 toeren juicht – en een rijprecisie die zijn gelijke niet kent. Geen enkele andere auto kwam zo intensief in beeld tijdens de test: perfecte feedback in elke bocht, glasheldere besturing, lineaire krachtoverbrenging. De remmen: bijtend en stabiel. De afwerking: op raceautoniveau. En toch: geschikt voor dagelijks gebruik, om elke dag van te genieten. Dankzij deze perfectie is de GT3 zijn geld waard – zeker geen lage, maar wel een eerlijke prijs.”

Familie-auto’s

1 VOLKSWAGEN TAYRON 2.0 TDI 4MOTION

2 SKODA KODIAQ RS 2.0 TSI 4x4

3 VOLVO XC90 T8 AWD PHEV

Uit het juryrapport:

“Een SUV waar gezinnen van zullen houden. De Volkswagen Tayron biedt plaats aan vijf personen en veel bagage – 885 liter kofferbakruimte spreekt voor zich. De jury prees de hoge zitpositie, de comfortabele stoelen en het geslaagde bedieningsconcept. De platformbroer Skoda Kodiaq RS en de Volvo XC90 trekken aan het kortste eind. Op de weg rijdt de diesel soeverein, stil en zuinig. Met 193 pk trekt hij krachtig door. De vierwielaandrijving zorgt voor veiligheid en tractie. Bijzonder overtuigend: de zeer goede afstemming tussen comfort en stabiliteit, zelfs bij volledige belading. Binnenin is alles solide en hoogwaardig. En dat voor een instapprijs die in vergelijking met de concurrentie bijna bescheiden lijkt.”