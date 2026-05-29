William Li (Nio)
 
"Gouden eeuw van de Chinese auto-industrie is voorbij", zegt CEO

In China is de rek eruit

Jan Lemkes
Er is al jaren veel te doen over de snelle opkomst van de Chinese auto-industrie. Toch zijn de hoogtijdagen van die auto-industrie volgens één Chinese auto-CEO alweer voorbij.

“China is geen groeimarkt meer, maar verzadigd”, zegt Nio-CEO William Li volgens Reuters. Zijn uitspraak wordt onderstreept door het feit dat er in april in China voor de zevende maand op rij minder auto’s zijn verkocht. Qua export gaat het veel Chinese autobouwers nog wel voor de wind, maar volgens de Nio-topman biedt China veel meer kansen voor snelle groei dan het buitenland. Daar zijn meer investeringen en meer geduld voor nodig, maar met verkoopdalingen in China lijkt de export tegelijkertijd de enige serieuze groeimogelijkheid voor veel Chinese autobouwers.

Daar wringt hem in het specifieke geval van Nio ook wel de schoen, want Nio is vooral sterk in het thuisland. Het merk is weliswaar ook in Europa aanwezig, maar verkoopt hier maar mondjesmaat auto’s. Volgens Li komt dat ook doordat Nio alleen puur elektrische auto’s verkoopt. Plug-inhybrides en auto’s op benzine zouden hier gek genoeg juist meer kansen bieden, al is dat in het kader van importheffingen (alleen voor EV’s) ook weer niet zo gek.

Het lijkt er dus op dat Li’s angst vooral voor Nio geldt, maar toch snijden zijn uitspraken ook voor andere Chinese autobouwers enig hout. Een merk als BYD is bijvoorbeeld ook nog altijd voor meer dan de helft afhankelijk van de Chinese markt, hoewel de export groeit en steeds belangrijker wordt.

