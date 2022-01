Gordon Murray Automotive T.33 is 'milder' broertje van T.50

Gordon Murray Automotive presenteert zijn tweede model, de T.33. Dat is het mildere broertje van de buitenissige T.50, al is 'milder' wel behoorlijk relatief.

Alweer anderhalf jaar geleden stelde Gordon Murray Automotive zijn eerste auto aan de wereld voor: de T.50. Een supercar in de geest van de McLaren F1 met als kloppend hart een uiterst venijnige 3,9-liter V12 die samen met Cosworth speciaal voor de T.50 werd ontwikkeld. Een motor ontwikkelen voor slechts één model leek ons toen al wat enthousiast en zoals we eerder deze maand hoorden zou het daar ook niet bij blijven. Hier is de T.33, die het íets bescheidener aanpakt dan de T.50.

De term 'bescheiden' is hier echter ook niet helemaal op zijn plaats. De tweezits supercar heeft namelijk een naar 615 pk teruggeschroefde variant van dezelfde 3,9-liter V12. Daarmee is hij slechts een krappe 50 pk minder krachtig dan de V12 die in de T.50 ligt. Ook is het nog steeds een bijzonder hoogtoerig monster, want het maximale vermogen komt vrij bij 10.500 tpm. Bij 9.000 tpm laat de V12 het maximale koppel van 451 Nm vrij. Pas bij 11.100 tpm schiet de toerenbegrenzer erop en dus zal ook de T.33 klinken als een Formule 1-auto uit vervlogen tijden.

Om het lekker puur te houden, moet je het beest ook gewoon nog met de hand temmen. Dat wil zeggen: schakelen gebeurt met behulp van een sequentiële zesbak. We kunnen ons voorstellen dat je vlugge handjes moet hebben om het geweld bij te benen. Wie het iets makkelijker wil aanpakken, kan tegen bijbetaling ook schakelflippers laten installeren.

Gordon Murray Automotive, de firma van McLaren F1-ontwerper Gordon Murray, zegt dat de T.33 al met al wel wat 'toegankelijker' moet rijden dan de T.50. We kunnen ons indenken dat het alsnog een uiterst bijzondere ervaring is, al laat GMA achterwege wat voor prestaties ermee mogelijk zijn. Aangezien de carrosserie geheel uit koolstofvezel opgetrokken is, vermoeden we dat de T.33 net als de T.50 minder dan een ton weegt en dat belooft in combinatie met dat vermogen heel speciale prestaties. Volgens GMA weegt de T.33 '300 kilo minder dan de gemiddelde supercar'.

Uiteraard hoort er bij al dit bijzonders ook een heel bijzonder prijskaartje. Omgerekend €1,65 miljoen moet je voor een T.33 neerleggen. Als je één van de 100 gelukkigen bent, welteverstaan. De productie blijft beperkt tot 100 exemplaren.