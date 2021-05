Met Gordon Murray Electronics is er een belangrijke nieuwe divisie in het leven geroepen binnen de Gordon Murray Group. Deze afdeling gaat zich bezig houden met de ontwikkeling van lichtgewicht elektrische platformen en aandrijflijnen. Die technologie is niet alleen voor eigen gebruik, maar wil Murray ook gaan leveren aan andere autofabrikanten. Op termijn komt Gordon Murray Automotive ook met hybride en elektrische modellen, maar tegelijkertijd zegt het bedrijf aan de V12 vast te houden 'zo lang als de regels dat toestaan'.

De T.50 en de meer op circuitgebruik gerichte T.50s zijn momenteel de enige twee modellen van GMA. Hoe het volgende model van de autobouwer eruit gaat zien is nog niet duidelijk, maar de rol van de Cosworth V12 uit de eerder genoemde modellen lijkt nog niet te zijn uitgespeeld. Exclusiviteit blijft daarnaast ook gegarandeerd, want van ieder model worden niet meer dan 100 exemplaren gebouwd. Volgens het Britse EVO werkt GMA momenteel aan een goedkopere supercar onder de noemer 'Project Two', Dat model moet wat simpeler van opzet gaan worden, wat de prijs vermoedelijk ook zal drukken. Voordat je je spaarvarken definitief aan zijn einde helpt: verwacht wordt dat het nieuwe model nog steeds een bedrag met zeven cijfers moet gaan opbrengen. Alles is relatief, zullen we maar zeggen.

Goedkopere EV's

Overigens zal het ook nog wel even duren voordat het nieuwe model van GMA er komt. De T.50 gaat volgend jaar immers pas in productie en wordt gebouwd bij het nieuwe hoofdkantoor van de Gordon Murray Group in het Engelse Windlesham. Daarnaast werkt Gordon Murray Design, een andere afdeling van de groep, momenteel dus samen met Gordon Murray Electronics aan een lichtgewicht architectuur voor EV's. Die ontwikkeling bevindt zich in een vroeg stadium. Het is nog niet duidelijk hoe een eventuele eigen EV van de groep eruit zou komen te zien. Murray liet twee jaar geleden met de Motiv al zien waar het mogelijk naartoe kan gaan.