'Goedkopere Tesla zeer binnenkort in productie in Berlijn'

Tesla Model Y Standard

Tesla Model Y teaser
Joas van Wingerden

De langverwachte 'goedkopere Tesla' nadert met rasse schreden. Het gaat om de Tesla Model Y Standard en die wordt in Duitsland gebouwd voor onze markt.

Net als de reeds bekende Tesla Model Y rolt de Tesla Model Y Standard straks in Grünheide van de band. De fabrieksmedewerkers nabij de Duitse hoofdstad Berlijn zijn daarover vandaag ingelicht door de chef, zo meldt Handelsblatt. De productie moet 'binnen enkele weken' al van start gaan. Het is het eerste levensteken van de goedkopere Tesla in Europa. De levering lijkt ook nog dit jaar van start te gaan.

Tesla belooft al jaren met een goedkoper model te komen en vooralsnog lijkt het erop dat de uitgeklede Tesla Model Y die belofte moet gaan vervullen. De auto is inmiddels door Tesla zelf ook al geteased en de volledige onthulling is zeer nabij. De Model Y Standard onderscheidt zich onder meer van de reguliere Model Y met eenvoudigere verlichting, een goedkoper aangekleed en uitgerust interieur en mogelijk zit er ook qua aandrijflijn nog een besparing in het vat. Overigens is de reguliere Tesla Model Y net aan een nieuwe accu geholpen.

